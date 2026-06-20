Χριστίνα Τσάφου: «Έχω βιώσει δύσκολη συνεργασία στο θέατρο, υπήρχε τοξικότητα»

Για τις τοξικές συνεργασίες στο θέατρο, τις δουλειές που έκανε πριν γίνει ηθοποιός αλλά και για τον ρόλο της ως γιαγιά μίλησε σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ η ηθοποιός Χριστίνα Τσάφου.

«Έχω βιώσει δύσκολη συνεργασία στο θέατρο. Δεν ήταν καλό το κλίμα, η τοξικοτητα που λέμε τα τελευταία χρόνια… υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα που δεν πέρασα καλά μία σεζόν», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Καθάριζα τα τασάκια, έπαιρνα τα ποτά, τα αναψυκτικά, γύριζα σαν την σβούρα, έπλενα τα ποτήρια και ήμουν με τα μπουρμπουάρ, αλλά ήταν ωραίο περιβάλλον. Έχω πουλήσει πιάνα, ήμουν ταμίας σε εστιατόριο που έτρωγε ο Κουν κάθε μέρα και όλοι οι δημοσιογράφοι. Έβλεπα τον Κουν και έλεγα: Παναγία μου, ήθελα να μπω στη σχολή και ήμουν στο ταμείο», είπε η Χριστίνα Τσάφου

Για τον ρόλο της ως μητέρα και γιαγιά, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Είμαι κλασική μάνα, δεν δίνω συμβουλές, δεν πιάνουν τόπο. Το να είσαι εσύ το ζωντανό παράδειγμα, αυτό πιάνει τρόπο. Σαν γιαγιά δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια λάθη γιατί δεν έχει την ευθύνη του. Θα ήθελα το παιδί μου να μην κάνει τα λάθη μου».

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