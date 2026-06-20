Ο Σάκης Κατσούλης δεν αποχωρίζεται λεπτό τον νεογέννητο γιο του - Η νέα ανάρτηση στα social media

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη με τον νεογέννητο γιο τους / Instagram

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βιώνουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Αν και το όμορφο ταξίδι ξεκίνησε με πρόβληματα, λόγω ενός θέματος υγείας που αντιμετώπισε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, μετά τον τοκετό, πλέον το ζευγάρι βρίσκεται στο σπίτι του και απολαμβάνει τη νέα ζωή με τον γιο του.

Ο Σάκης Κατσούλης δεν αποχωρίζεται λεπτό τον μικρό και μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Το πρωί του Σαββάτου (20/6) ο γνωστός επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία τον βλέπουμε να κοιτά με μεγάλη τρυφερότητα τον γιο του, γράφοντας «καλημέρα φιλαράκια μου».

Ο Σάκης Κατσούλης / Instagram

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