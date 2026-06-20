Φανή Χαλκιά: «Πίστευα ότι δεν θα κάνω ποτέ παιδιά» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον σύζυγό της

Η Φανή Χαλκιά μίλησε για την μητρότητα σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι για χρόνια πίστευε πως δεν θα κάνει παιδιά.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2004 έχει αποκτήσει δύο γιους με τον Λούη Καραμάνο.

«Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά. Ήμουν τόσο σίγουρη που δεν μπορώ να το περιγράψω», είπε αρχικά η Φανή Χαλκιά.

«Είχα συμφιλιωθεί με αυτό και δεν με ενοχλούσε. Καμιά φορά νομίζω τη ζωή την προσαρμόζουμε στη συνθήκη που ζούμε. Έλεγα πάντα, κάνω δεν κάνω παιδιά, θα περνάω πάρα πολύ όμορφα. Έχει να κάνει η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Επειδή έχω ζήσει περισσότερα χρόνια που δεν είχα παιδιά ως ενήλικας, από το έχω παιδιά, πάντα περνάμε ωραία όταν βρίσκουμε να γεμίσουμε δημιουργικά τον χρόνο μας», πρόσθεσε η πρώην αθλήτρια.

«Νομίζω δεν το είχε κανείς στο κεφάλι του αυτό, ότι θα παντρευτώ και θα κάνω παιδιά. Περίπου στα 35 η μαμά μου σταμάτησε να με ρωτάει…» είπε η Φανή Χαλκιά.

Για το εγκεφαλικό ανεύρισμα που υπέστη ο σύζυγός της: «Είπε στα παιδιά "γεια τα λέμε το απόγευμα" και έκτοτε λείπει 2,5 χρόνια»

Η Φανή Χαλκιά προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, έπειτα από το εγκεφαλικό ανεύρυσμα που υπέστη όταν σημειώθηκε έκρηξη στο beach bar που έχει στην Στούπα Μεσσηνίας.

«Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο “παλτό”, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι. Προσπαθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά “γεια, τα λέμε το απόγευμα” και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά», δήλωσε αρχικά η Φανή Χαλκιά.

«Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω… την ανασφάλεια που ζούνε, “τύπου θα γυρίσω πίσω”; Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει. Είχαν μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το “βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο” και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια», κατέληξε η χρυσή Ολυμπιονίκης.

Διαβάστε επίσης