Η Μαντόνα αποκάλυψε τον καλύτερο εραστή που είχε ποτέ μεταξύ των διάσημων φίλων της

Η 67χρονη Μαντόνα ονόμασε τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ ως τον καλύτερο εραστή της σε προωθητικό βίντεο για το νέο άλμπουμ Confessions II, προκαλώντας αντιδράσεις.

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η Μαντόνα δήλωσε ότι ο καλύτερος εραστής της ήταν ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, με τον οποίο είχε σχέση στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
  • Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ πέθανε το 1999 σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τη σύζυγό του Κάρολιν Μπεζέτ.
  • Η σχέση της Μαντόνα με τον JFK Jr. προκάλεσε απογοήτευση στη μητέρα του, Τζάκι Κένεντι Ωνάση, λόγω της διαφορετικής συμπεριφοράς της τραγουδίστριας.
  • Η Μαντόνα ήταν παντρεμένη με τον Σον Πεν κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον JFK Jr., αλλά χώρισαν τον Ιανουάριο του 1989.
Η Μαντόνα δεν δίστασε να απαντήσει, όταν ρωτήθηκε σε ένα νέο προωθητικό βίντεο για το νέο της άλμπουμ, ποιος ήταν ο «καλύτερος εραστής» της

«Θα μιλήσω μόνο για ανθρώπους δεν είναι στη ζωή», δήλωσε η Μαντόνα, πριν αποκαλύψει το όνομα: «Τζον Κένεντι Τζούνιορ», προκαλώντας και πάλι αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις.

Η 67χρονη Μαντόνα προωθεί το νέο της άλμπουμ Confessions II με έναν πρωτότυπο τρόπο, σχεδιάζοντας να κυκλοφορήσει ένα βίντεο αποκλειστικών αποκαλύψεων. Σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε από το Page Six την Πέμπτη, ξεχώρισε τον αείμνηστο JFK Jr. από το πλήθος των προηγούμενων διάσημων εραστών της, μεταξύ των οποίων ο ράπερ Tupac Shakur και ο καλλιτέχνης Ζαν-Μισέλ Μπασκιά.

Ο JFK Jr., που πέθανε σε ηλικία 38 ετών μαζί με τη σύζυγό του Κάρολιν Μπεσέτ σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999, ήταν σε σχέση με την «βασίλισσα της ποπ» στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Film JFK Jr Documentary

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 10ης Οκτωβρίου 1996, ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η σύζυγός του Κάρολιν Μπέσετ Κένεντι φεύγουν από ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

AP/Douglas Healey

«Προσέγγισε εκείνον, και ήταν κολακεία. Ήταν στην κορυφή της καριέρας της», είπε ένα ανώνυμο φίλος στη βιογραφία JFK Jr.: An Intimate Oral Biography του 2024.

Η σχέση τους είχε προκαλέσει την απαγοήτευση της μητέρας του JFK Jr. και πρώην πρώτης κυρίας Τζάκι Κένεντι Ωνάση, η οποία ήταν μπερδεμένη από τη συμπεριφορά της τραγουδίστριας. «Η Τζάκι είχε ξοδέψει όλη της τη διάσημη ζωή αποφεύγοντας τους παπαράτσι, ενώ η Μαντόνα θα κυνηγούσε τους παπαράτσι. Και η Τζάκι απλώς δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα από αυτό», είχε αποκαλύψει δημοσιογράφος στο People σε συνέντευξη του 2023.

Δεν βοηθούσε επίσης, στα μάτια της Τζάκι, ότι η Μαντόνα ήταν ακόμα παντρεμένη εκείνη την εποχή με τον Σον Πεν, από τον οποίο χώρισε τελικά τον Ιανουάριο του 1989 έπειτα από χρόνια έντασης στον γάμο τους.

