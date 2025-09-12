Κέα: Μια σπουδαία ερευνητική αποστολή στο σπήλαιο «Τρυποσπηλιές»

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για να αποτυπώσει με απόλυτη ακρίβεια το σπήλαιο

Η Κέα, από την 1η έως και την 5η Σεπτεμβρίου 2025, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σημαντικής επιστημονικής δράσης. Ερευνητική ομάδα από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ επισκέφθηκε το νησί και ξεκίνησε την πρώτη φάση της μελέτης για την αποτύπωση και ανάδειξη του σπηλαίου «Τρυποσπηλιές».

Σύμφωνα με το kea.gr, η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Εμμανουήλ Βασιλάκη, μαζί με εξειδικευμένους επιστήμονες και σπηλαιολόγους, χρησιμοποίησε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για να αποτυπώσει με απόλυτη ακρίβεια το σπήλαιο:

Μέσω σαρωτή λέιζερ καταγράφηκαν εκατομμύρια σημεία ώστε να υπάρξει πλήρη εικόνα του εσωτερικού του.

Έγινε πλήρης φωτογράφηση του χώρου και των σχηματισμών του.

Με GPS υψηλής ακρίβειας εξασφαλίστηκε η σωστή τοποθέτηση των δεδομένων.

Χάρη σε πτήσεις drone, δημιουργείται τώρα ένα ενιαίο τρισδιάστατο μοντέλο που θα παρουσιάζει ταυτόχρονα το υπέδαφος και την επιφάνεια πάνω από το σπήλαιο.

Το έργο αυτό θα προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες για τη σταθερότητα και τη μελλοντική αξιοποίηση του σπηλαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάδειξή του. Πρόκειται για ένα πρώτο, αλλά καθοριστικό βήμα ώστε οι «Τρυποσπηλιές» να γίνουν στο μέλλον ένα μνημείο φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς.

Στο περιθώριο της αποστολής, η Δήμαρχος, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, συνόδευσε την ομάδα σε άλλες περιοχές του νησιού, με στόχο τον σχεδιασμό ενός νέου δικτύου γεωδιαδρομών. Οι διαδρομές αυτές θα εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες πεζοπορικές εμπειρίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τη μοναδική γεωλογική ταυτότητα της Κέας.

Η συγκεκριμένη αποστολή δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιστημονική πρωτοβουλία, είναι και μια ευκαιρία για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου του νησιού και την προώθηση ενός πιο βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού.

