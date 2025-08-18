Κέρκυρα: Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα στην Κληματιά

Το σπήλαιο Ανθρωπόγράβα, βρίσκεται κοντά στο χωριό Κληματιά, σε υψόμετρο 270 μέτρων

Newsbomb

Κέρκυρα: Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα στην Κληματιά
corfutvnews
TRAVEL
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοντά στο χωριό Κληματιά της Κέρκυρας, σε υψόμετρο 270 μέτρων, στα βόρεια του νησιού, το Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συγκεκριμένο Σπήλαιο με εσωτερική επιφάνεια γύρω στα 500 τ.μ. το μήκος του φτάνει τα 25 μ. και διαθέτει μερικούς από τους ωραιότερους σταλαγμίτες και σταλακτίτες που μπορεί να δημιουργήσουν τα ασβεστολιθικά πετρώματα και το νερό που ρέει ανάμεσα σε σχισμές του εδάφους στην διάρκεια αιώνων. Ο Γιάννης Τρούσσας πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κληματιάς, αναφέρει ότι το σπήλαιο έχει άνοιγμα εισόδου τα τέσσερα μέτρα και ύψος περίπου 2,50 μέτρα.

Το σπήλαιο διαθέτει μερικούς από τους ωραιότερους σταλαγμίτες και σταλακτίτες που βρίσκουμε στα ελληνικά σπήλαια, δυστυχώς όμως δεν είναι επισκέψιμο για απλούς περιπατητές. Έρευνες έφεραν στην επιφάνεια κομμάτια αρχαϊκής κεραμικής, ένα βυζαντινό νόμισμα και δρεπάνια – τα οποία υποδηλώνουν τη χρήση του σπηλαίου ανθρωπόγραβα από την αρχαϊκή εποχή έως και το πρόσφατο παρελθόν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:27LIFESTYLE

Μιχάλης Ιατρόπουλος: Έκλεισε τα 60 και το γιόρτασε στη Μύκονο - Στο πλευρό του η σύντροφός του

17:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον πρώην πρωταθλητή ΝΒΑ, Μαμαντί Ντιακιτέ

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το τελευταίο εξάμηνο έχω επιλύσει 6 πολέμους, ξέρω τι κάνω»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιμέτωπη με φωτιές και θυελλώδεις ανέμους - Έτρεχαν να κρυφτούν οι λουόμενοι

17:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Θέμης Αναγνωστόπουλος

17:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη στο Ελ. Βενιζέλος: Άνδρας κατάπιε 100 αυγά με κοκαΐνη - Είχε φτάσει από Βραζιλία

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τα fake news: «Ακόμα και αν η Ρωσία έλεγε “παραδινόμαστε”, θα με κατηγορούσαν»

16:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Χωρίς κόσμο ο ΠΑΟΚ στην Κροατία, υψηλού κινδύνου το ματς με τη Ριέκα

16:53TRAVEL

Κέρκυρα: Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα στην Κληματιά

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: 42.500 στρέμματα έγιναν στάχτη - Ζημιές σε 92 σπίτια, 33 καταστράφηκαν ολοσχερώς

16:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον δράστη της ρατσιστικής επίθεσης στον Σεμένιο

16:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Το μήνυμα Τραμπ, η «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το Ζελένσκι και το στοίχημα των Ευρωπαίων

16:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Καραγιαννίδης, με 16 παίκτες στο τουρνουά Ακρόπολις

16:29LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Γιορτάζει πρόωρα τα 30 της στην Ίμπιζα - Το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Συνελήφθη 51χρονος που χτύπησε την μητέρα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

16:20LIFESTYLE

Αντρέας Γεωργίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή πριν από 31 χρόνια

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο»

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Χειροπέδες σε 49χρονο για ναρκωτικά

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κάλεσμα Καλάμπρια για Σαμσουνσπόρ - «Σας περιμένω όλους στο ΟΑΚΑ»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Οι πολίτες πληρώνουν αδρά τους αστυνομικούς που είναι σε διαθεσιμότητα για ποινικά αδικήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με τους 3 νεκρούς

16:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Το μήνυμα Τραμπ, η «Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από το Ζελένσκι και το στοίχημα των Ευρωπαίων

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στη δολοφονία στο Χαλάνδρι: «Το θύμα ούτε είχε σχέση ούτε συμβίωνε με τον 28χρονο» - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

14:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στο Χαλάνδρι: «Κυρία Ρούλα βοήθεια, έχει μαχαίρι!» - Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν πέσει νεκρή

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση - Υπέστη πνευμονική εμβολή

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Γουδή: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: 42.500 στρέμματα έγιναν στάχτη - Ζημιές σε 92 σπίτια, 33 καταστράφηκαν ολοσχερώς

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Έρχεται κύμα ζέστης με 40άρια

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός τώρα στην Κρήτη: 4,1 Ρίχτερ στα Φαλάσαρνα στα Χανιά

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Τι λέει η οικογένεια του δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης

15:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συναγερμός στις Αρχές για «μπλε φωσφοριζέ» αγριογούρουνα στην Καλιφόρνια - Δείτε φωτογραφίες

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ