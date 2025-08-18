Κέρκυρα: Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα στην Κληματιά

Κοντά στο χωριό Κληματιά της Κέρκυρας, σε υψόμετρο 270 μέτρων, στα βόρεια του νησιού, το Σπήλαιο Ανθρωπόγραβα παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συγκεκριμένο Σπήλαιο με εσωτερική επιφάνεια γύρω στα 500 τ.μ. το μήκος του φτάνει τα 25 μ. και διαθέτει μερικούς από τους ωραιότερους σταλαγμίτες και σταλακτίτες που μπορεί να δημιουργήσουν τα ασβεστολιθικά πετρώματα και το νερό που ρέει ανάμεσα σε σχισμές του εδάφους στην διάρκεια αιώνων. Ο Γιάννης Τρούσσας πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κληματιάς, αναφέρει ότι το σπήλαιο έχει άνοιγμα εισόδου τα τέσσερα μέτρα και ύψος περίπου 2,50 μέτρα.

Το σπήλαιο διαθέτει μερικούς από τους ωραιότερους σταλαγμίτες και σταλακτίτες που βρίσκουμε στα ελληνικά σπήλαια, δυστυχώς όμως δεν είναι επισκέψιμο για απλούς περιπατητές. Έρευνες έφεραν στην επιφάνεια κομμάτια αρχαϊκής κεραμικής, ένα βυζαντινό νόμισμα και δρεπάνια – τα οποία υποδηλώνουν τη χρήση του σπηλαίου ανθρωπόγραβα από την αρχαϊκή εποχή έως και το πρόσφατο παρελθόν.