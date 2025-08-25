Χανιά: Ξεκίνησε η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή στο Σπηλαιοβάραθρο «Στέρνες»

Ξεκίνησε η διεθνής σπηλαιολογική αποστολή στο Σπηλαιοβάραθρο «Στέρνες» (7.900 μ. μήκος, 722 μ. βάθος) στα Λευκά Όρη, στην Ανώπολη Σφακίων, η οποία θα διαρκέσει έως 7 Σεπτεμβρίου 2025, και η οποία διοργανώνεται από τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης (ΣΠΟΚ).

Πρόκειται για την 9η συνεχόμενη χρονιά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη διεθνής αποστολή εξερεύνησης, του 4ου μεγαλύτερου και 4ου βαθύτερου σπηλαιοβαράθρου της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΣΠΟΚ, περίπου 45 σπηλαιολόγοι από 8 χώρες θα συνεχίσουν την εξερεύνηση του εντυπωσιακού σπηλαίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνει σε μήκος κατά εκατοντάδες μέτρα.

Μόνο την περσινή χρονιά, η αποστολή αποκάλυψε περίπου 2 χιλιόμετρα νέων διαδρομών.

Τα επιστημονικά πεδία έρευνας αφορούν σε:

Γεωλογία/Υδρολογία: Σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η ομάδα επιδιώκει να συλλέξει στοιχεία που θα συμβάλουν σε αναθεώρηση των υπαρχόντων μοντέλων ορογένεσης των Λευκών Ορέων και σε καλύτερη κατανόηση της υδρολογίας του ορεινού όγκου.

Σπηλαιοβιολογία: Έχει προγραμματιστεί συλλογή δειγμάτων έμβιων οργανισμών από διάφορα σημεία του σπηλαίου, τα οποία θα μελετηθούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χαρτογράφηση, με χρήση σύγχρονων τεχνικών, ώστε να αποτυπωθούν οι νέες διαδρομές, για να δημιουργηθεί τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού των Λευκών Ορέων.

Όπως ανακοινώθηκε από πλευράς του σπηλαιολογικού ομίλου, στόχοι της φετινής αποστολής είναι: «Συνέχιση εξερεύνησης του σπηλαίου όπου υπάρχει πλήθος ερωτηματικών / Εξερεύνηση νέων σπηλαίων που ανακαλύφθηκαν από προηγούμενες αποστολές του ΣΠΟΚ στις «Στέρνες» / Ταυτοποίηση γνωστών εισόδων σπηλαίων στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την εκτίμησή τους από την ομάδα επιφανειακής έρευνας / Επανεξέταση και χαρτογράφηση με ψηφιακά μέσα άλλων βαράθρων στην περιοχή».

Η αποστολή οργανώνεται από τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης, με υποστήριξη του Δήμου Σφακίων και όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ιωάννης Ζερβός: «Κάθε χρόνο ο Δήμος μας στηρίζει την εξερεύνηση του σπηλαιοβάραθρου, ενός πολύ σημαντικού τοπόσημου για την περιοχή αλλά και για όλη την Κρήτη. Ενισχύουμε με κάθε τρόπο τα μέλη της αποστολής τα οποία συνεχώς βρίσκουν καινούργια πεδία εσωτερικά τού σπηλαιοβάραθρου και κάθε χρόνο παρουσιάζουμε στην τοπική και όχι μόνο κοινότητα, τα αποτελέσματα της εργασίας τους, των ερευνών τους. Πρόκειται για την ανάδειξη και κατ’ επέκταση την ολοκλήρωση της ταυτότητας των Σφακίων, που βοηθάει την επιστημονική κοινότητα με τα στοιχεία που προσθέτονται για όλα όσα υπάρχουν μέσα στο σπηλαιοβάραθρο. Σταλακτίτες, σπηλιές με νερό, ζωύφια και άλλα που αφορούν σε έναν ολόκληρο διαφορετικό και εντυπωσιακό κόσμο».

