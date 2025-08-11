Χανιά: Κατάδυση στο βαθύτερο σπήλαιο της χώρας – Βούτηξαν στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα

Μέλη της αποστολής Γουργούθακας – Λιοντάρι 2025, κατάφεραν να βουτήξουν στα 1.100 μέτρα του σπηλαίου.

Η εν λόγω δράση που έλαβε σάρκα και οστά έπειτα από χρόνια προετοιμασία στέφθηκε με επιτυχία και αποτελεί ρεκόρ κατάδυσης σε βαθύτερο σημείο σπηλαίου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, η μορφολογία του Γουργούθακα περιλαμβάνει κατακόρυφους άξονες, τεμνόμενες καμάρες και εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες, καθιστώντας την εξερεύνησή του ιδιαίτερα απαιτητική και εφικτή μόνο με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εμπειρία.

Τέλος σημειώνεται ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Αυγούστου, στα Πεμόνια, θα παρουσιαστούν νέα στοιχεία, για το σπήλαιο που ανακαλύφθηκε το 1990 από τη Σπηλαιολογική Αποστολή της ομάδας Καταμαράν από το Μονμπελιάρ της Γαλλίας, ενώ θα ανακοινωθούν περισσότερα στοιχεία για την κατάδυση και το νέο ακριβές βάθος του σπηλαίου.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από την κατάδυση:

Διαβάστε επίσης