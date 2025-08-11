Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο οδοκαθαριστής που γρονθοκοπήθηκε από πολίτη

Στο νοσοκομείο κατέληξε εργαζόμενος της καθαριότητας στο Δήμο Ιωαννιτών μετά από επίθεση που δέχθηκε το πρωί της Δευτέρας από πολίτη.

Πρόκειται για οδοκαθαριστή που αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση από πολίτη στο κέντρο της πόλης, στο Ρολόι και στη συνέχεια γρονθοκοπήθηκε με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Ο πολίτης μετά το επεισόδιο τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε.

Ο Δήμος Ιωαννιτών με ανακοίνωσή του εξέφρασε την έντονη καταδίκη του για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και τόνισε τη στήριξή του στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας, οι οποίοι καθημερινά εργάζονται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να διατηρούν την καθαριότητα και την εικόνα της πόλης.

«Τέτοιου είδους περιστατικά βίας και απειλών δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά», σημειώνει ο Δήμος, τονίζοντας πως θα προβεί σε κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης