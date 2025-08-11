Παραλίγο τραγωδία στη Λάρισα: 18χρονη επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της

Η επέμβαση της αστυνομίας και των διασωστών του ΕΚΑΒ αποσόβησε τα χειρότερα χθες βράδυ σε σπίτι στο κέντρο της Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, λίγο πριν τις 10, μία νεαρή κοπέλα, μόλις 18 ετών, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της, τραυματίζοντας τα χέρια της.

Οι διασώστες παρέλαβαν την κοπέλα και την μετέφεραν για νοσηλεία στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και της παρέχεται περίθαλψη χωρίς να κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή της.

