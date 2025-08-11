Κατσίκα πίνει… μοχίτο σε παραλία της Κρήτης και γίνεται viral

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μια κατσίκα σε παραλία της Κρήτης που απολαμβάνει… μοχίτο!

Στο βίντεο φαίνονται κατσίκες να κάνουν αμέριμνες βόλτα ανάμεσα σε λουόμενους ψάχνοντας τροφή στα προσωπικά τους αντικείμενα. Κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να τις ταΐζουν ενώ σε αλλες περιπτώσεις οι κατσίκες αρπάζουν από μόνες τους σακουλάκια με πατατάκια, φρούτα ή ακόμα και ποτά!

Μάλιστα με το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ασχολήθηκε και η βρετανική Daily Mail παρουσιάζοντας τη σχετική σκηνή...

Δείτε το βίντεο:

Αν μη τι άλλο η εικόνα αυτή προσφέρει μία ιδιαίτερη τουριστική «εμπειρία» για όσους τη βίωσαν ωστόσο προκαλεί και προβληματισμό για την ασφάλεια τόσο των ζώων όσο και των λουόμενων καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται παρόμοια περιστατικά σε ακτές του νησιού που κινούνται ελεύθερα.

Διαβάστε επίσης