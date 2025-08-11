Καμένα Βούρλα: Μεγάλη αναστάτωση για 6χρονο που χάθηκε - Τον βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά

Μεγάλη αναστάτωση το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην παραλία των Καμένων Βούρλων, όταν μία οικογένεια Σέρβων διαπίστωσε ότι εξαφανίσθηκε το 6χρονο αγοράκι τους.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν μεγάλη και άμεση καθώς Αστυνομία και Λιμενικό αφού ενημερώθηκαν από τους γονείς του 6χρονου τι έχει συμβεί ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αγωνιώδεις αναζητήσεις συνέδραμαν τόσο επαγγελματίες της περιοχής αλλά και κάτοικοι που βγήκαν από τα σπίτια τους και έψαχναν τον 6χρονο.

Τελικά η περιπέτεια του 6χρονου είχε αίσιο τέλος καθώς εντοπίστηκε μετά από 45 λεπτά επιστάμενων ερευνών να κλαίει στην παραλία κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο σε απόσταση σχεδόν 2 χιλιομέτρων μακριά από το σημείο που είχε χαθεί!

Εκεί έσπευσαν αμέσως στελέχη του Λιμενικού αλλά και η μητέρα του 6χρονου για να το ηρεμήσουν και να νιώσει και πάλι ασφάλεια.

Η εύρεση του μικρού έβαλε τέλος και στα δύο πιο τρομακτικά σενάρια που όλοι απεύχονταν να έχουν συμβεί. Πρώτο και χειρότερο να είχε χαθεί στη θάλασσα από κάποιο κύμα και το άλλο βέβαια αυτό της αρπαγής. Για αυτό και στο σημείο ξεκίνησαν έρευνες από θαλάσσης από το Λιμενικό με φουσκωτά και άλλα ιδιωτικά σκάφη και αντίστοιχα από την Αστυνομία ελέγχθηκε κατά μήκος όλη η παραλιακή.

