Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος από πνιγμό της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή στους Φούρνους Ικαρίας όπου έκανε τις διακοπές της μαζί με μία φίλη της.

Συνάδελφοι της ηθοποιού από την ώρα που έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου της αποχαιρετούν στα social media, εκφράζοντας παράλληλα σοκ και βαθιά θλίψη.

Κατά τραγική ειρωνεία, δε, στο ίδιο νησί πριν δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 2023, είχε πνιγεί και ο 11χρονος γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, Χρήστος.

«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Το «αντίο» της Κατερίνας Μαραγκού

Η ηθοποιός, Κατερίνα Μαραγκού, σε ανάρτησή της αποκάλυψε ότι σε τηλεφώνημα που είχαν με την συνάδελφό της της είπε να επιλέξει άλλη παραλία γιατί «έχει αέρα, θα έχει κύμα εκεί και πως είναι επικίνδυνα».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 77χρονη ηθοποιός πνίγηκε καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

«Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες» καταλήγει στην ανάρτησή της η Κατερίνα Μαραγκού.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Μαραγκού για τη Σοφία Σεϊρλή

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία. Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας.

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες.. Σήμερα γιατί δεν το έκανες»

«Αντίο Σοφάκι... Σε πήρε το κύμα...»

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η ξαδέλφη της αλλά και ο ηθοποιός – σκηνοθέτης και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…»

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα από το Θέατρο Πορεία

Το Θέατρο Πορεία, με το οποίο η Σοφία Σεϊρλή είχε μακρόχρονη συνεργασία, αποχαιρέτησε τη σπουδαία ηθοποιό με μια λιτή αλλά ουσιαστική ανάρτηση:

«Η αγαπημένη μας Σοφία δεν είναι πια μαζί μας. Όσα ζήσαμε μαζί, θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη και την ψυχή μας, όπως και οι ρόλοι που τόσο υπέροχα ερμήνευσε σε παραστάσεις όπως η ‘Μεγάλη Χίμαιρα’ και το ‘Έγκλημα και Τιμωρία’».

«Υπέροχο πλάσμα, αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο» - Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα

Με λίγα λόγια αποχαιρέτισε την Σοφία Σεϊρλή ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

«Υπέροχο πλάσμα, αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου και οι ερμηνείες σου δεν σβήνουν από την ψυχή μου…», έγραψε στην ανάρτησή του την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία της.

Το «αντίο» της Μυρτώς Αλικάκη

Η Μυρτώ Αλικάκη, η οποία είχε συμμετάσχει μαζί της στη σειρά του MEGA «Μαύρο Ρόδο», έκανε μια ανάρτηση στο Instagram θέλοντας να την αποχαιρετήσει. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα γυρίσματα και έγραψε: «Σοφία μου αγαπημένη...».

https://www.instagram.com/p/DNNJjyIsWXG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Θοδωρής Ρωμανίδης: «Μια κυρία, με Κ κεφαλαίο»

«Η Σοφία Σεϊρλή, δεν είναι πια μαζί μας. Εχθές Κυριακή, πνίγηκε στους Φούρνους. Μια κυρία, με Κ κεφαλαίο. Όποτε συναντιόμασταν μου μιλούσε με μια ευγένεια σπάνια. Με σεβασμό. Και ας γνωριζόμασταν ελάχιστα.

Και τρελαίνομαι με την σύμπτωση. Ακριβώς πριν 2 χρόνια, χάθηκε και ο γιος του Οδυσσέα Σταμούλη στους Φούρνους. Από πνιγμό και εκείνος. Πόσος πόνος, πόσος. Ελλάδα, η χώρα που περιτριγυρίζεται από θάλασσες, αλλά έχει ρεκόρ πνιγμών.

Καλό σου ταξίδι Σοφία μας», έγραψε ο Θοδωρής Ρωμανίδης στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DNM-ZYgs7en/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



Άγγελος Μπούρας: «Έφυγες κυρά μου και χάνεται μαζί σου μια πίστη που είχα για τη χαρά και τη ζωντάνια»

«Σοφία μου, αγάπη μου… Έφυγες κυρά μου και χάνεται μαζί σου μια πίστη που είχα για τη χαρά και τη ζωντάνια που ανακαλύπτει ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει… Δε θα σε αφήσω όμως να χαθείς, είσαι κοντά μου», ήταν το δημόσιο μήνυμα του Άγγελου Μπούρα για τον χαμό της Σοφίας Σεϊρλή.

https://www.instagram.com/reel/DNMC3Y1s4mn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



Μάνος Καρατζογιάννης: Οι άνθρωποι έρχονται στις ζωές μας και πως φεύγουν το ίδιο ξαφνικά

«Είναι τόσα πράγματα στον κόσμο που δεν χωράει ο νους μας. Κυρίως πώς οι άνθρωποι έρχονται στις ζωές μας και πως φεύγουν το ίδιο ξαφνικά. Στην περίπτωση της Σοφίας ίσως αυτό να ήταν προδιαγεγραμμένο. Είχε αυτή την εφηβική ορμή. Σαν να ανοίγει ξαφνικά μια πόρτα κι έπειτα να κλείνει με δύναμη. Ανεξάρτητη, παλιά ψυχή.

“Την επόμενη φορά θα είμαστε ακόμα καλύτερες!”. Παρ’ όλα αυτά Σοφία, μένει μόνο η ανάμνηση της φωνής σου κάθε φορά που έλεγες

“Και λέω πως είμαι ακέριος (ακέραιος) άνθρωπος και μόνος”. Κι εκείνο το ποίημα που “έστελνες” από σκηνής στη μάνα σου, που την έχασες μικρό παιδί, και τώρα θέλουμε να πιστεύουμε πως θα σ’ έχει αγκαλιά. Αντίο», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μάνος Καρατζογιάννης.

Το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή

Από την πλευρά της η Σεμίνα Διγενή αποχαιρέτισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ηθοποιό με μία συνέντευξή που είχε παραχωρήσει στον Ριζοσπάστη.

Το ΚΘΒΕ «αποχαιρετά» τη Σοφία Σεϊρλή

Την ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, αποχαιρετά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), με το οποίο είχε συνεργαστεί σε δύο παραστάσεις, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της.

«Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την αγαπημένη, σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, έναν άνθρωπο γλυκό, προσηνή, ευγενή με βαθιά πνευματική καλλιέργεια και ήθος, μία φωτεινή και πολύπλευρη προσωπικότητα με πολυδιάστατη συνεισφορά στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του φορέα.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Στη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, καθώς επίσης και σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές ερμηνεύοντας ρόλους κλασικού, σύγχρονου, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Συνέπραξε με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανάμεσά τους οι: Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Γιάννης Χουβαρδάς, κ.ά.

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις στο θέατρο όπου και διακρίθηκε για τις ερμηνείες της ήταν: «Το χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα, η «Τερέζ Ρακέν» το μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Λίλλυς Μελεμέ, η «Βασίλισσα της ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, μια παράσταση που ξεχώρισε στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος, «Έγκλημα και τιμωρία», σε διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, «Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα» του Τόνι Κούσνερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

Παράλληλα, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές με τελευταία της συμμετοχή στις «Άγριες Μέλισσες».

Επίσης, δίδασκε υποκριτική στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και σε δραματικές σχολές.

Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είχε συνεργαστεί στις παραστάσεις «Το κοινό ταμείο» του Ευγένιου Λαμπίς σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου (1996) και «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» του Γιώργου Σεφέρη σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου (2004).

