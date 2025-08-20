Χανιά: Εξόρμηση στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας - Τι είδαν οι ερευνητές - Βίντεο, εικόνες

Ένα μοναδικό σύμπλεγμα από γκρεμούς, λίμνες, καταρράκτες, μονοπάτια, σαν ένα ανεστραμμένο γεωγραφικό ανάγλυφο της Κρήτης, αποκαλύφθηκε στον Αποκόρωνα, στα μέλη της σπηλαιολογικής αποστολής «Γουργούθακας – Λιοντάρι 2025» που έφτασε σε βάθος 1.129 μέτρων κάτω από την επιφάνειας της γης, αναζητώντας τα μυστικά ενός δαιδαλώδους υπόγειου συστήματος που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεωλογικά μνημεία του κόσμου.

Για τις πρώτες 13 μέρες του Αυγούστου, τα σπήλαια έγιναν σπίτι για 40 σπηλαιοεξερευνητές από όλον τον κόσμο που ξεκίνησαν με τα σακίδια στην πλάτη, ανάβαση 2,5 ωρών για να φτάσουν στο σημείο LO1 (Lefka Ori 1) όπου έστησαν την κατασκήνωσή τους, σε υψόμετρο 1.650 μέτρων.

Η τροφοδοσία της αποστολής με νερό, γινόταν μέσα από το γειτονικό σπήλαιο Κέραμος 1: Κάθε μέρα, 3-4 άτομα της αποστολής, έμπαιναν στο σπήλαιο και γέμιζαν τα μπιτόνια από βάθος 30 μέτρων, με νερό για να πίνουν και να μαγειρεύουν καθώς άλλο νερό στο βουνό, δεν υπάρχει. Για ψυγείο, χρησιμοποιούν την είσοδο του «Λιονταριού» εκεί όπου ο αέρας που εξέρχεται έχει θερμοκρασία 5-6 βαθμών κελσίου!

Δίπλα από το σημείο αυτό, βρίσκονται οι είσοδοι των σπηλαίων «Γουργούθακας» και «Λιοντάρι», που είναι τα δύο βαθύτερα σπήλαια στην Ελλάδα με σοβαρές ενδείξεις ότι συνδέονται σε ένα μεγαλειώδες υπόγειο σύστημα, στα 1.100 και πλέον μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης.

«Θεωρώ κατά 99% ότι θα ενωθούν!» σημείωσε στην πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αποστολής, ο ο επικεφαλής της αποστολής και διδάκτωρ γεωλογίας, σπηλαιολόγος κ. Μάρκος Βαξεβανόπουλος.

«Η βαθύτερη βουτιά που έχει γίνει στην Ελλάδα!»

Μέσα σε καταρρακτώδη βροχή, ο δύτης της αποστολής, ο Βασίλης, κατάφερε φέτος να κάνει βουτικά στα σκοτεινά και παγωμένα νερά του Γουργούθακα, σε βάθος 1.129 μέτρων κάτω από την είσοδο του σπηλαίου, στο βαθύτερο (έως τώρα) σημείο στην Ελλάδα, κρεμασμένος από έναν μίτο!

Ενδεικτικό των συνθηκών είναι το βίντεο που τραβήχτηκε από την κάμερα στο κράνος του, ενώ αυτό που διαπίστωσε είναι πως όλο αυτό συνεχίζει. «Βουτιές σε τέτοια βάθη είναι λίγες σε όλον τον κόσμο» σημείωσε ο κ. Βαξεβανόπουλος, διαπιστώνοτας πως «φαίνεται καθαρά ότι είναι ένας αγωγός που προχωράει, μπορεί να συνεχίζει για χιλιόμετρα».

Wi-fi και router στα 650 μέτρα κάτω από τη γη!

Για την εξερεύνηση του Γουργούθακα, στήθηκε κατασκήνωση στα 650 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης! Μάλιστα, χάρη στον τεχνικό της ομάδας, η κατασκήνωση είχε όχι μόνο τηλεφωνία αλλά και wifi με ρούτερ, παροχές που είναι καθοριστικές και για λόγους ασφαλείας πια.

«Μένουμε δύο εβδομάδες μέσα στα σπήλαια, μαγειρεύουμε, κοιμόμαστε, εξερευνούμε. Η ασφάλεια είναι θεμελιώδης για εμάς, πάντα οργανώνουμε το ενδεχόμενο σπηλαιοδιάσωσης» ανέφερε ο κ. Βαξεβανόπουλος.

Σπήλαιο Γουργούθακας

Είσοδος στα 1.550 και σε βάθος 1.129 μέτρα (και συνεχίζει)

Η είσοδος ήταν μία μικρή τρύπα που δεν χωρούσε άνθρωπος, και η οποία έβγαζε αέρα, πολύ ψυχρό αέρα. Οι Γάλλοι την διένοιξαν και σιγά – σιγά κατέβαιναν συνεχίζοντας τις διανοίξεις ώσπου το 1998 έφτασαν στα 1.100 μέτρα.

Η κατάβαση έχει διαδοχικά ανοίγματα και σφηνώματα

Πολύ μεγάλα και εντυπωσιακά σεισμικά ρήγματα – δρόμοι που ανοίχτηκαν μέσα στα βουνά χάρη στους σεισμούς

Ενδιαφέρουσα γεωλογία με πλακώδεις ασβεστόλιθους

Αλλά και μικροπανίδα, οργανισμούς που ζουν εκεί, πολλοί από τους οποίους είναι ενδημικοί οργανισμοί

Το σπήλαιο έχει συνέχεια

Σπήλαιο Λιοντάρι

Λέγεται έτσι γιατί η μορφή του από πάνω μοιάζει με γλυπτό λιονταριού.

Έχει βάθος 1.110

Ο αέρας από την τρύπα της εισόδου του έχει θερμοκρασία 5-6 βαθμών κελσίου, γι’ αυτό λέγεται και ψυγεί

Στα πρώτα 30-40 μέτρα είναι στενό και η κατάβαση γίνεται με σχοινί.

Συνεχίζεται με έναν στενό “μέανδρο”

Κάτω από τα 400 μέτρα γίνεται ένα φαράγγι

Κατασκήνωση στα 500 μέτρα, κατσαρολικά, φαγητά, ένα αυτάρκες σύστημα που φιλοξενεί 2 – 3 σπηλαιοερευνητές που ξεκινούν από εκεί τις εξερευνήσεις τους.

Σπήλαιο LOC 81

Παράλληλα, μία ομάδα Άγγλων εξερεύνησε το μικρότερο σπήλαιο LOC 81 και μάλιστα αποτύπωσε με drone την είσοδο.

Το σπήλαιο έχει είσοδο στα 405 μέτρα και ακολουθεί μια απότομη κατάβαση 120 μέτρων

Επόμενοι στόχοι

Παρουσιάζοντας τα εντυπωσιακά ευρήματα στο κοινό, ο κ. Βαξεβανόπουλος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην σύνδεση των σπηλαιολόγων με την τοπική κοινωνία ενώ παρουσίασε τους επόμενους στόχους που είναι «να πάμε παρακάτω, να συνεχίσουμε το σιφώνι στον Γουργούθακα και στο Λιοντάρι θα πάμε παρακάτω».

«Θα το βρούμε στο ποτήρι μας»

Τέλος, ο κ. Βαξεβανόπουλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην τεράστια αξία των σπηλαίων για τη ζωή και τον άνθρωπο:

«Το 95% του νερού που πίνουμε στην Κρήτη, περνάει μέσα από σπήλαια άρα η προστασία και η διατήρησή τους, έχει άμεση σχέση με το νερό που πίνουμε. Αν δεν προσέξουμε τα βουνά και τα σπήλαια, ο,τιδήποτε κάνουμε θα το βρούμε στο ποτήρι μας» σημείωσε.

