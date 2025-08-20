Χανιά: «Η ζωή συνεχίζεται... όχι όμως για τον Παναγιώτη»

Πέρασαν 220 μέρες, ο πόνος και τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν για την οικογένεια, αλλά η ζωή συνεχίζεται για τους υπόλοιπους…

Newsbomb

Χανιά: «Η ζωή συνεχίζεται... όχι όμως για τον Παναγιώτη»
Ο 22χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 11 Ιανουαρίου.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η οικογένεια του Παναγιώτη Καράτζη, του νέου που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα στις 11 Ιανουαρίου, με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι τρεις αστυνομικοί που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, επέστρεψαν στις δουλειές τους, ενώ αναρωτιέται μήπως δούμε και τον οδηγό του αυτοκινήτου εκτός φυλακής πριν καν κλείσει η δικογραφία.

Ο 22χρονος Παναγιώτης έχασε τη ζωή του στα Χανιά όταν 46χρονος οδηγός ο οποίος τελούσε υπό επήρεια ουσιών καρφώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Το βίντεο της θανατηφόρας σύγκρουσης στα Χανιά:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Και η ζωή… συνεχίζεται…

Πέρασαν 220 μέρες από τον χαμό του Παναγιώτη μας. Τα πράγματα αρχίζουν και «τακτοποιούνται». Η ζωή συνεχίζεται σε κανονικούς ρυθμούς και για τα όργανα της τάξης που εκείνο το βράδυ άφησαν τον «οδηγό» του Cayen να φύγει. Είχε προηγηθεί καταγγελία από άλλο οδηγό ότι του επιτέθηκε στον δρόμο κοντά στα δικαστήρια. Έπειτα τον βρήκαν, του κάνανε αλκοοτέστ στο οποίο βρέθηκαν σχεδόν τριπλάσιες τιμές από το 0,60 που είναι το όριο και παρόλα αυτά έδωσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σε έναν φίλο του. Έπειτα αυτός πήρε τα κλειδιά από τον φίλο του και προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας την 11η Ιανουαρίου του 2025.

Αυτοί λοιπόν που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν είπαν ότι αυτό κάναμε τόσο καιρό, αυτό κάναμε και τώρα. Μετά από εξάμηνη διαθεσιμότητα αυτοί οι τρεις άνθρωποι βγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους και στους δρόμους των Χανίων. Ποιος ξέρει εφόσον δεν έχει κλείσει η δικογραφία κατά κύριο λόγο επειδή οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν ολοκληρώσει την πραγματογνωμοσύνη των αυτοκινήτων, αν περάσουν τα περιθώρια να δούμε και τον οδηγό του Cayen εκτός φυλακής.

Και η ζωή… συνεχίζεται… Εκτός βέβαια για τον Παναγιώτη που έστειλαν στον τάφο και για την οικογένειά του που ποτέ δε θα συνεχίσει κανονικά.»

Η οικογένεια του Παναγιώτη

*Πηγή: zarpanews

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η συγκλονιστική στιγμή που μετεωρίτης κάνει τη νύχτα... ημέρα - Δείτε βίντεο

12:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Όλοι μιλούν για τους δύο υπερτυχερούς του ΤΖΟΚΕΡ που μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Ακρόπολις

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμπάκα: Θανατηφόρα σύγκρουση δίκυκλου με αυτοκίνητο - Δείτε εικόνες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

My Coast: «Βροχή» οι καταγγελίες για παρανομίες σε παραλίες - «Πρωταγωνιστουν» Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer - Τον εξευτέλιζαν και τον κακοποιούσαν

11:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα με κακή εικόνα στο Ουίνστον - Σάλεμ

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνα: Αστρονομικά κέρδη από τις κούκλες Labubu - Πιθανώς άνω των 4 δισ. τα έσοδα της Pop Mart φέτος

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν στέλνουμε ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία - Τα μέτρα της ΔΕΘ

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Άγριος ξυλοδαρμός 21χρονου από δύο νεαρούς - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το θύμα

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα - Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ένας χρόνος από τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι - Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το μνημόσυνο

11:31ΚΟΣΜΟΣ

John Crawley: Πέθανε στα 47 του ο TikToker - «Πάντα με έκανες να γελάω»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην εθνική Πύργου - Κυπαρισσίας: Νεκρός 75χρονος μετά από πρόσκρουση σε κολώνα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεκρός ο αναβάτης της μηχανής μετά το τροχαίο

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν τα 40άρια σε πέντε περιοχές - Πότε θα ξαναπέσει η θερμοκρασία

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βρετανία: Σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Χόμπιτ» πωλήθηκε για 57.000 δολάρια

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει η οικογένεια του 22χρονου που σκοτώθηκε από μεθυσμένο οδηγό - «Η ζωή συνεχίζεται... όχι όμως για τον Παναγιώτη»

11:03WHAT THE FACT

Αυτό το είδος μουσικής ακούν οι λιγότερο ευφυείς άνθρωποι σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό - Άγρια καταδίωξη: Χειροπέδες σε αδίστακτους κακοποιούς - Είχαν πυροβολήσει αστυνομικούς και αρπάξει όπλο από Ταξίαρχο εν αποστρατεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer - Τον εξευτέλιζαν και τον κακοποιούσαν

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν στέλνουμε ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία - Τα μέτρα της ΔΕΘ

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεκρός ο αναβάτης της μηχανής μετά το τροχαίο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Η αποκρυπτογράφηση ενός χάρτη: Γιατί ο Τραμπ ήθελε να τον δει όλος ο πλανήτης και ο... Ζελένσκι;

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

08:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος σε συναυλία - Γυναίκα έχυσε κατά λάθος το ποτό της σε θεατή και εκείνος την ξυλοκόπησε άγρια

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν τα 40άρια σε πέντε περιοχές - Πότε θα ξαναπέσει η θερμοκρασία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι τα drones των 500 δολαρίων από την Ουκρανία που θέλει να αγοράσει ο Τραμπ

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό - Άγρια καταδίωξη: Χειροπέδες σε αδίστακτους κακοποιούς - Είχαν πυροβολήσει αστυνομικούς και αρπάξει όπλο από Ταξίαρχο εν αποστρατεία

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Love scam: 19χρονος Κινέζος πουλήθηκε σε κύκλωμα βασανιστών από την «κοπέλα» του - Η απίστευτη ιστορία του

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα - Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Άγριος ξυλοδαρμός 21χρονου από δύο νεαρούς - Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το θύμα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φώναζαν «σώστε μας» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του δικύκλου

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστροφή Τσίπρα: Οι εκπλήξεις στη ΔΕΘ και οι επόμενες παρεμβάσεις

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει η οικογένεια του 22χρονου που σκοτώθηκε από μεθυσμένο οδηγό - «Η ζωή συνεχίζεται... όχι όμως για τον Παναγιώτη»

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10+1 επιδόματα για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο - Ποιοι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ

12:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Όλοι μιλούν για τους δύο υπερτυχερούς του ΤΖΟΚΕΡ που μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ