Χανιά: Μεθυσμένη οδηγός εισέβαλε σε πεζόδρομο και σκόρπισε τον πανικό

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Κουμ Καπί Χανίων, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο εισήλθε απρόσμενα σε πεζόδρομο εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Έντρομοι περαστικοί αντίκρισαν την 39χρονη να «εισβάλλει» στον πεζόδρομο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ για την επιχείρηση εντοπισμού και ακινητοποίησης του οχήματος συνέδραμε και η ομάδα ΔΙΑΣ Χανίων. Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές κατάφεραν να σταματήσουν το αυτοκίνητο και να ελέγξουν την οδηγό.

Πρόκειται για μια 39χρονη Ελληνίδα, η οποία υποβλήθηκε σε αλκοοτέστ. Η εξέταση κατέδειξε ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επιτόπου. Παράλληλα, σε βάρος της βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Α΄ Λιμενικό Τμήμα Χανίων, το οποίο διεξάγει την προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.