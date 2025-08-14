Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο 27χρονου σε τροχαίο – Πήγαινε να πάρει τους γονείς του από το καράβι

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινότητα των Χανίων ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου στην άσφαλτο, παραμονή Δεκαπενταύγουστου.

Ο 27χρονος οδηγός, σκοτώθηκε ακαριαία όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά στις 6:30 το πρωί στον κόμβο του Ταυρωνίτη, στη διαδρομή ενώ κατευθυνόταν στη Σούδα για να παραλάβει τους γονείς του από το καράβι.

Το αυτοκίνητο του 27χρονου έγινε σμπαράλια, ενώ ο άτυχος νεαρός παρελήφθη λίγα λεπτά αργότερα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έχασε τη μάχη για τη ζωή του μέσα στο ασθενοφόρο πριν φτάσει στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Για ένα ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός έκανε λόγο η διοικήτρια της τροχαίας ΒΟΑΚ, Ελένη Παπαθανασίου, η οποία απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με τα όρια ταχύτητας, να φορούν ζώνη και κράνος και να μην καταναλώνουν αλκοόλ.