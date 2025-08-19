Χανιά: Τρόμος στον Πλατανιά – Τον παρέσυρε με το ΙΧ και τον πέταξε μέτρα μακριά

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08) στην περιοχή του Πλατανιά, με τις εικόνες του συμβάντος να είναι σοκαριστικές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, ένας άνδρας που κινείτο πεζός στον Πλατανιά την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ φαίνεται πως τον πέταξε μερικά μέτρα μακριά.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και φέρει ορθοπεδικά τραύματα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο με τη στιγμή του τροχαίου:

Ο συγκεκριμένος δρόμος θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για πεζούς και οδηγούς, διότι:

– Το οδόστρωμα είναι στενό και στα δύο ρεύματα, οπότε κάποιος πεζός (πολλές φορές ολόκληρες οικογένειες) ίσως υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές του και να προσπαθήσει να διασχίσει τον δρόμο.

– Πάνω στον δρόμο, υπάρχουν στάσεις για τα υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ). Στις συγκεκριμένες, σταματούν συχνά και ιδιωτικά οχήματα που εξυπηρετούν τουρίστες, για τις προγραμματισμένες μετακινήσεις τους.

– Σε όλο το μήκος του δρόμου, υπάρχουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, ATM και καταστήματα κάθε είδους. Οπότε, ο κόσμος σταματά να περπατά σε ανύποπτο χρόνο και πολλές φορές δημιουργείται συνωστισμός πάνω στον δρόμο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα πεζών και οδηγών.