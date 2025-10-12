Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας
Στην περιοχή πλέον βόρειοι άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από πτώση άνδρα από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσοι Μάρσαλ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας το απόγευμα της Κυριακής (12/10).
Στο σημείο έχουν μεταβεί ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο Super Puma, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία, με τις έρευνες να γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Στην περιοχή πλέον βόρειοι άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεμπρόφ: «Υπάρχει ενδιαφέρον αλλά σέβομαι τη χώρα μου»
21:44 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μυτιλήνη: 54χρονος συνελήφθη με κοκαΐνη
21:35 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Καταζητούμενος της Interpol από το Τατζικιστάν συνελήφθη στη Ρόδο
11:09 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ