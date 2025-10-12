Συναγερμός στο Λιμενικό: Άνδρας έπεσε στη θάλασσα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από πτώση άνδρα από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσοι Μάρσαλ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας το απόγευμα της Κυριακής (12/10).

Στο σημείο έχουν μεταβεί ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο Super Puma, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία, με τις έρευνες να γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή πλέον βόρειοι άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ.

