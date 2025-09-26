Πέραμα: Θρίλερ με σορό ηλικιωμένου άνδρα στο πορθμείο – Θα γίνει νεκροψία

Σορός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (26/09) στη θαλάσσια περιοχή του πορθμείου Περάματος.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 65 – 70 ετών, έφερε ρουχισμό και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.