Πέραμα: Θρίλερ με σορό ηλικιωμένου άνδρα στο πορθμείο – Θα γίνει νεκροψία
Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 65 – 70 ετών, ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος χωρίς τις αισθήσεις του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σορός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (26/09) στη θαλάσσια περιοχή του πορθμείου Περάματος.
Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 65 – 70 ετών, έφερε ρουχισμό και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
23:48 ∙ WHAT THE FACT
Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν μασάς τσίχλα κάθε μέρα; Νέα έρευνα
23:31 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μυστήριο στη Λάρισα: Άνδρας 53 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
23:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Bundesliga: Περίπατος για Μπάγερν Μονάχου, τεσσάρα στη Βέρντερ
06:28 ∙ LIFESTYLE