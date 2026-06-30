Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή η ΝΔ, 12,5% μονάδες μπροστά από Τσίπρα - Η βασική ανησυχία των πολιτών

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, σκληρή μάχη για την τρίτη θέση

Μίλτος Τσεκούρας

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή η ΝΔ, 12,5% μονάδες μπροστά από Τσίπρα - Η βασική ανησυχία των πολιτών
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  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό ποσοστό 26,8% στην πρόθεση ψήφου, παραμένοντας μπροστά με 12,5 ποσοστιαίες μονάδες από την ΕΛΑΣ που συγκεντρώνει 14,3%.
  • ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία μοιράζονται την τρίτη θέση με ποσοστά γύρω στο 9%.
  • Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αποτελούν τη βασική ανησυχία των πολιτών (73,8%), ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις (39,4%) και η διαφθορά (31,4%).
  • Η κυβέρνηση αξιολογείται θετικά από το 35,2% των πολιτών και αρνητικά από το 64%.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός από το 30,2%, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 15,6% και τη Μαρία Καρυστιανού στο 7,8%.
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Σταθερή εμφανίζεται η διαφορά μεταξύ της ΝΔ και της ΕΛΑΣ σε δημοσκόπηση της Marc που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία μοιράζονται την τρίτη θέση.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, περίπου το ίδιο ποσοστό με τη δημοσκόπηση της Marc της 4ης Ιουνίου (26,7%). Η ΕΛΑΣ ανεβαίνει από το 14% στο 14,3% και παραμένει δεύτερο κόμμα.

Για την τρίτη θέση συνεχίζουν να «μονομαχούν» με 9,2% το ΠΑΣΟΚ (από 9,1%) και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (από 9,5%). Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1% (από 5,8%), το ΚΚΕ με 5,9% (από 6,1%) και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%) από 4,7%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%.

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Η βασική ανησυχία των Ελλήνων σύμφωνα με την δημοσκόπηση είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 73,8% ενώ ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4% στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση το φαινόμενο της διαφθοράς με 31,4%.
Την κυβέρνηση αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά το 35,2% , ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το 64%.

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Επιπλέον, από τους ψηφοφόρους της ΝΔ το 68,6% αποτιμά θετικά και μάλλον θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 30,4% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 31% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αποτιμά το κυβερνητικό έργο θετικά και μάλλον θετικά.

Για τα πρώτα δείγματα γραφής των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού οι πολίτες απάντησαν πως:

Θετικά και μάλλον θετικά βλέπουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 25,5%, ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,2%

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Θετικά και μάλλον θετικά βλέπουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού το 29,6% , ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 56,1%

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Στο πολύ σημαντικό ερώτημα σχετικά με το ποιος θεωρείται για τους πολίτες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός τα αποτελέσματα των τριών πρώτων θέσεων είναι τα εξής: Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος με 30,2%, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6% και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού με 7,8%

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Δείτε όλη την δημοσκόπηση της Alco:

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