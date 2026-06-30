Δημοσκόπηση ALCO: Στο 24% η ΝΔ -Δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Η εκτίμηση για το κόμμα Σαμαρά

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 24% στην πρόθεση ψήφου, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται δεύτερη με 14,7%, με διαφορά 9,3 μονάδων.

Το ΠΑΣΟΚ

ΚΙΝΑΛ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 10,4%, ενώ η «Ελπίδα» παρουσιάζει πτώση στο 7,8% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,7% και το ΚΚΕ με 6,4%.

Η πλειονότητα των ψηφοφόρων εκφράζει αρνητικά συναισθήματα για ενδεχόμενη τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ (70%) και για κυβερνήσεις με κεντρικό κόμμα ΠΑΣΟΚ (67%) ή ΕΛ.Α.Σ. (66%).

Το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα απορροφήσει ψηφοφόρους κυρίως από την Ελληνική Λύση (30%) και την Ελπίδα (26%).

Οι πολίτες θεωρούν την ακρίβεια το πιο σημαντικό πρόβλημα (45%) και ζητούν πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές (63%), με προτεραιότητα τη διαφάνεια έναντι της διαφθοράς (64%). Snapshot powered by AI

Στο 9,3% διαμορφώνεται η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ALCO για τον FLASH.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα 30 Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ισχυρή διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα αγγίζοντας το 24% στην πρόθεση ψήφου επί τον έγκυρων. Τη δεύτερη θέση φαίνεται να «κλειδώνει» ο Αλέξης Τσίπρας, με 14,7%, δηλαδή λιγότερο από 10 μονάδες διαφορά από το πρώτο κόμμα.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιστρέφει στην τρίτη θέση με 10,4%, καθώς η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει πτώση με 7,8% που την φέρνουν στην τέταρτη θέση. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 6,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1%, ενώ εκτός Βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη, η Φωνή Λογικής και το Μέρα25. Σημαντικό όμως είναι και το ποσοστό των «αναποφάσιστων» που ξεπερνά όλη την αντιπολίτευση και φτάνει στο 15,7%.

Που κατευθύνονται οι ψηφοφόροι της ΝΔ

Όπως φαίνεται όμως, μικρή είναι η ζημιά που έχει προκαλέσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη ΝΔ, καθώς μόλις το 1% όσων ψήφισαν το κόμμα της κυβέρνησης στις εκλογές του '23, στρέφονται στον πρώην πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο ποσοστό (24%) δηλώνουν αναποφάσιστοι, ενώ ένα 4% στρέφεται προς τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Μαρία Καρυστιανού. Σημειώνεται πως το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει συσπείρωση κατά 58% σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές.

Στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας της ΝΔ, οι ψηφοφόροι επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ κατά 21% για ενδεχόμενη συνεργασία και κατά 9% την Ελληνική Λύση, ενώ το 55% δηλώνει αναποφάσιστο σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Τι συναισθήματα έχουν οι ψηφοφόροι για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Για το ενδεχόμενο μίας τρίτης αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πλειοψηφία εκφράζει αρνητικά συναισθήματα. Συγκεκριμένα, το 70% δηλώνει πως νιώθει φόβο, απογοήτευση και ανασφάλεια, ενώ το 24% δηλώνει ενθουσιασμό, σιγουριά και ελπίδα.

Στην ερώτηση σχηματισμού κυβέρνησης με κεντρικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, το 67% εκφράζεται με συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας και απογοήτευσης ενώ το 20% νιώθει ενθουσιασμό, χαρά και σιγουριά. Για την ίδια ερώτηση, αλλά με κεντρικό κόμμα την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, το ποσοστό των αρνητικών συναισθημάτων φτάνει στο 66% ενώ των θετικών στο 22%.

Για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 71% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, μόλις το 3% αναφέρει πως θα το ψήφιζε, ενώ το 16% δηλώνει αρκετά ή λίγο πιθανό να ψηφίσει των πρώην αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση, ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά στην Ελληνική Λύση και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς φέρεται να απορροφά το 30% και το 26% των ψηφοφόρων αντίστοιχα.

Στη Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να δημιουργεί και ιδιαίτερη ζημιά, αφού φαίνεται να προσελκύει μόλις ένα 3% των ψηφοφόρων.

Τι θέλουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές

Οι πολίτες ανέφεραν την ακρίβεια ως το πιο σημαντικό ζήτημα που χρειάζεται αντιμετώπιση, με ποσοστό 45%. Ακολουθούν κατά ποσοτική σειρά, η λειτουργία των θεσμών, η διαφθορά, η υγεία και η παιδεία, καθώς και το στεγαστικό.

Στα διλήμματα που έχουν θέσει οι πολιτικοί αρχηγοί κατά τις τελευταίες ομιλίες τους, οι πολίτες θεωρούν σημαντικότερο τη διαφάνεια εναντίον της διαφθοράς με ποσοστό 64%.

Δεύτερο για τους πολίτες θεωρείται το ζήτημα της σταθερότητας ή της ακυβερνησίας με 28%, ενώ το 63% θέλει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές και το 24% τη συνέχεια της σημερινής διακυβέρνησης.

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