Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας; Τι προτιμούν οι πολίτες

Snapshot Η πλειονότητα των πολιτών προτιμά αυτοδύναμες κυβερνήσεις και απορρίπτει πολιτικούς συμβιβασμούς.

Στο δίλημμα μεταξύ κυβέρνησης συνεργασίας και επαναληπτικών εκλογών, οι περισσότεροι επιλέγουν τις εκλογές.

Σχεδόν ένας στους δύο επιθυμεί συμμετοχή της ΝΔ σε κυβέρνηση, με το 24,8% να προτιμά αυτοδυναμία της ΝΔ.

Ένας στους τρεις προκρίνει συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων.

Το 60,2% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Snapshot powered by AI

Την προτίμηση των πολιτών υπέρ των καθαρών λύσεων και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Marc που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 .

Στο κρίσιμο δίλημμα ανάμεσα στον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας και την προσφυγή σε επαναληπτικές κάλπες, η πλειονότητα των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της δεύτερης επιλογής, δείχνοντας απροθυμία για πολιτικούς συμβιβασμούς.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας, σχεδόν ένας στους τρεις προκρίνει σχήμα ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο, σε ποσοστό 46,1%, δηλώνει ότι επιθυμεί συμμετοχή της ΝΔ σε κυβέρνηση, με το 24,8% να προτιμά αυτοδυναμία της ΝΔ, το 11,2% σχήμα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και το 10,1% συνεργασία της ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα.

Στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά το 60,2% δηλώνει πως δεν πρέπει ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη δημιουργία του.

Δείτε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης:

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