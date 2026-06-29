Τζάκρη: Η «Πασιονάρια της Πέλλας» ξαναπιάνει πράσινο λιμάνι

Στη Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζουν το κόκκινο χαλί για να πατήσει η διάσημη trendsetter της πολιτικής σκηνής Θεοδώρα Τζάκρη

Newsbomb

Τζάκρη: Η «Πασιονάρια της Πέλλας» ξαναπιάνει πράσινο λιμάνι
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Στην πολιτική πιάτσα κάποιοι την αποκαλούν σκωπτικά «Πασιονάρια της Πέλλας», όχι γιατί έμεινε πιστή σε μία πολιτική σημαία, αλλά γιατί καταφέρνει να πρωταγωνιστεί με πάθος σε κάθε νέο πολιτικό επεισόδιο.

Η Ελληνίδα Ντολόρες γνωστή για τις φλογερές και μαχητικές της εμφανίσεις στην τηλεόραση οδεύει προς Χαριλάου Τρικούπη.

Από χθες άνοιξε πάλι για την Μεγάλη Θεοδώρα ο δρόμος για τον πράσινο ήλιο... και η πυξίδα της δείχνει και πάλι προς το ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική της διαδρομή θυμίζει ταξίδι με πολλές στάσεις, ενώ η γκαρνταρόμπα της παραμένει αμετακίνητη.

Σταθερή αξία οι γόβες Louboutin, οι τσάντες Hermès και οι προσεγμένες εμφανίσεις που μοιάζουν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια... από τις κομματικές της ταυτότητες. Οι φίλοι της λένε ότι έχει πολιτική ευελιξία. Οι επικριτές της απαντούν πως αλλάζει κόμματα πιο εύκολα απ' ό,τι αλλάζει συλλογή σεζόν στα γκαλά της μόδας.

Προφανέστατα και ζηλεύουν την κομψότητα και το στυλ της. Είναι η μοναδική που μπορεί να πάει στα χωράφια με 20 πόντους λάσπη και να συνοδεύει το ντύσιμό της με γόβα Jimmy Choo Love... Μοναδική λέμε...

Ένα είναι βέβαιο: όπου κι αν καταλήξει, η είσοδος θα γίνει με στυλ, κόκκινη σόλα Christian Louboutin και άψογα συνδυασμένη τσάντα.

Έτσι, η «Πασιονάρια της Πέλλας» φαίνεται πως ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά πολιτική της διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι στην πολιτική, όπως και στη μόδα, οι επιστροφές είναι πάντα στη μόδα.

Το μόνο ερώτημα πλέον δεν είναι σε ποιο κόμμα θα πάει, αλλά αν θα προλάβουν να αλλάξουν την πινακίδα στο γραφείο της πριν ξεκινήσει η επόμενη πολιτική μετακόμιση.

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