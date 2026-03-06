Το Ισραήλ έπληξε καταφύγιο Ιρανών ηγετών

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι βομβάρδισε ένα υπόγειο καταφύγιο που οι Ιρανοί ηγέτες είχαν σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναπτύσσοντας περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη και 100 πυρομαχικά.

Το Ιράν έχει περάσει δεκαετίες κατασκευάζοντας υπόγεια καταφύγια για μια σειρά από σκοπούς και απρόβλεπτες καταστάσεις. Πολλά από αυτά έχουν γίνει στόχος αυτή την εβδομάδα.

Μετά τις επιθέσεις που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλους ηγέτες, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να χτυπά τις υποδομές του ιρανικού καθεστώτος. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στους στόχους του περιλαμβάνεται το κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας -ο τόπος συνάντησης του κορυφαίου φόρουμ ασφαλείας της χώρας- καθώς και μια στρατιωτική ακαδημία των Φρουρών της Επανάστασης.

