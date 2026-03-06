Ενδοοικογενειακή βία: Στη φυλακή 42χρονος που απείλησε τη σύζυγό του μετά την καταδίκη του

Εκτιτέα ποινή φυλάκισης 5 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 42χρονο, ο οποίος απείλησε την 38χρονη σύζυγό του.

Το περιστατικό που τον έστειλε στη φυλακή σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, λίγη ώρα αφότου είχε αποχωρήσει από τα δικαστήρια, έχοντας καταδικαστεί για προηγούμενη υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής, πάλι σε βάρος της γυναίκας του- για την οποία τιμωρήθηκε με φυλάκιση 10 μηνών, με 3ετή αναστολή.

«Έβριζε και φώναζε πως θα με εκδικηθεί και θα μου καταστρέψει τη ζωή», κατέθεσε έντρομη η 38χρονη γυναίκα, τονίζοντας ότι ο άνδρας απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο αλλά και στην ίδια. «Το μάτι του γυάλιζε», ανέφερε στην κατάθεσή της, απευθύνοντας έκκληση προς το δικαστήριο να την προστατεύσει. «Ζω με το ανήλικο παιδί μας που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, φοβάμαι για την ασφάλεια μας» πρόσθεσε η ίδια.

Απολογούμενος ο 42χρονος αρνήθηκε ότι απείλησε τη γυναίκα του. «Κι εγώ αγαπάω το παιδί, η ψυχή μου πονάει… Δεν θέλω να χωρίσουμε. Θέλω να το συζητήσουμε να βρούμε κάποια λύση», είπε. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την προηγούμενη καταδίκη του, το δικαστήριο δεν ανέστειλε την ποινή ούτε την μετέτρεψε, αλλά «έδειξε» στον 42χρονο το δρόμο για τη φυλακή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

