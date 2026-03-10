Στουμπ: «Η Ινδία θα καθορίσει το μέλλον» - Μήνυμα Φινλανδίας στη Δύση

Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Alexander Stubb προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ισχυρή δήλωση στήριξης για την αυξανόμενη παγκόσμια επιρροή της Ινδίας, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον του κόσμου συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τη χώρα της Νότιας Ασίας.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ινδία και μετά τη συμμετοχή του στο διεθνές φόρουμ Raisina Dialogue, ο Στουμπ τόνισε ότι το δημογραφικό πλεονέκτημα της Ινδίας, η δυναμική της οικονομίας της και η ενεργή στρατηγική της διπλωματία συμβάλλουν σε μια σημαντική μετατόπιση της παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος.

Μετά από εκτενή συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, ο Φινλανδός πρόεδρος σημείωσε ότι η εποχή κατά την οποία τα δυτικά κράτη κυριαρχούσαν στη λήψη παγκόσμιων αποφάσεων αλλάζει με ταχύ ρυθμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χώρες του λεγόμενου «Παγκόσμιου Νότου» αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μελλοντικού διεθνούς συστήματος, με την Ινδία να αναδεικνύεται σε κεντρική φωνή αυτού του μπλοκ.

Ο Στουμπ κάλεσε επίσης σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους διεθνείς θεσμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, υποστηρίζοντας ότι η Ινδία θα πρέπει να αποκτήσει μόνιμη έδρα στο United Nations Security Council.

Όπως επισήμανε, η παγκόσμια διακυβέρνηση οφείλει να εξελιχθεί ώστε να αντανακλά τις πραγματικότητες του 21ου αιώνα και όχι τις δομές που δημιουργήθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.