Ινδία-Ευρωπαϊκή Ένωση: Τι σημαίνει το καθεστώς «Πλέον Ευνοούμενου Κράτους» στη νέα εμπορική συμφωνία

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υποδέχεται την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 στο Νέο Δελχί.

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν να παραχωρήσουν αμοιβαία καθεστώς «Πλέον Ευνοούμενου Κράτους» (Most Favoured Nation – MFN) για πέντε χρόνια, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (FTA), σύμφωνα με προσχέδιο της συμφωνίας που δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έναν μήνα μετά την επίσκεψη κορυφαίων Ευρωπαίων ηγετών στο Νέο Δελχί, όπου η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι για την οριστικοποίηση του σχεδίου της εμπορικής συμφωνίας.

Τι είναι το καθεστώς «Πλέον Ευνοούμενου Κράτους» (MFN);

Σύμφωνα με τον World Trade Organization, το καθεστώς MFN διασφαλίζει ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ χωρών πραγματοποιούνται χωρίς διακρίσεις, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι:

Μια χώρα δεν μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικούς (χειρότερους) όρους σε έναν εμπορικό εταίρο σε σχέση με άλλους.

Αν δοθεί ευνοϊκότερος δασμός σε μία χώρα, τότε πρέπει να δοθεί και σε όλες τις χώρες με καθεστώς MFN.

Παρέχονται προνομιακοί όροι, όπως χαμηλότεροι τελωνειακοί δασμοί.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, Ινδία και ΕΕ δεσμεύονται ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα προσφέρουν πιο ευνοϊκούς δασμολογικούς όρους σε άλλους εμπορικούς εταίρους.

Τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας

Το προσχέδιο που δημοσίευσε το ινδικό Υπουργείο Εμπορίου προβλέπει ότι:

Δεν θα επιβληθούν νέοι περιορισμοί σε εισαγωγές ή εξαγωγές πέραν όσων επιτρέπονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Οι δύο πλευρές θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου.

Έναν χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, θα ξεκινήσει η ετήσια ανταλλαγή στοιχείων εισαγωγών, ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή των δασμολογικών ωφελημάτων.

Θα διασφαλιστούν δίκαιες και προσβάσιμες διαδικασίες προσφυγής για τελωνειακές αποφάσεις που αφορούν εισαγωγές, εξαγωγές ή διαμετακομιζόμενα προϊόντα.

Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ινδίας – ΕΕ

Στις 27 Ιανουαρίου, Ινδία και Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συμφωνία «μητέρα όλων των συμφωνιών».

Βάσει της συμφωνίας το 93% των ινδικών προϊόντων θα μπορεί να εισέρχεται στην 27μελή ΕΕ χωρίς δασμούς. Αναμένεται μείωση του κόστους εισαγωγής πολυτελών αυτοκινήτων και κρασιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ινδία.

Η συμφωνία θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύει τη συνεργασία δύο από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το διεθνές εμπόριο τα επόμενα χρόνια.