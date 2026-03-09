Ινδία: Σημαντική πρόοδος στην εκπαίδευση 85.000 μηχανικών ημιαγωγών

Η Ινδία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τον στόχο της εκπαίδευσης 85.000 μηχανικών στον τομέα των ημιαγωγών, χάρη στην πρωτοβουλία Chips to Startups (C2S) του India Semiconductor Mission (ISM), όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής, Ashwini Vaishnaw. Ο στόχος αυτός αφορά μια δεκαετία και η χώρα έχει ήδη καταγράψει σημαντική πρόοδο μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Πρόσβαση σε παγκόσμιας κλάσης εργαλεία σχεδίασης

Σύμφωνα με τον Vaishnaw, οι μαθητές έχουν πλέον πρόσβαση σε κορυφαία εργαλεία EDA (Electronic Design Automation) που υποστηρίζονται από εταιρείες όπως Synopsys, Cadence, Siemens, Renesas, Ansys και AMD, τα οποία είναι διαθέσιμα σε 315 ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη τη χώρα.

Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία στον σχεδιασμό ημιαγωγών, από τη φάση της ιδέας μέχρι τη σχεδίαση και τη δοκιμή.

Πρακτική εμπειρία στην κατασκευή και δοκιμή

Οι σχεδιασμένοι μικροτσίπ κατασκευάζονται και δοκιμάζονται στο Semiconductor Laboratory (SCL) του Mohali, προσφέροντας στους φοιτητές πλήρη εμπειρία σε όλη τη διαδικασία: σχεδίαση, κατασκευή, συσκευασία και δοκιμή.

Η πρωτοβουλία αυτή εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο πρόγραμμα EDA με ελεύθερη πρόσβαση στον κόσμο, με πάνω από 1,85 εκατομμύρια ώρες χρήσης εργαλείων EDA για εκπαίδευση στον σχεδιασμό τσιπ, αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται.

Πανεθνική συμμετοχή και προοπτικές απασχόλησης

Σήμερα, φοιτητές από πανεπιστήμια σε όλη την Ινδία — από την Άσαμ έως τη Γκουτζαράτ και από το Κασμίρ έως την Κανυακούμαρι — συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό ημιαγωγών, σημειώνοντας σημαντικό βήμα προς την τεχνολογική αυτονομία της χώρας.

Με την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών από τα 800–900 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα στα 2 τρισεκατομμύρια, η ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες αναμένεται να φτάσει τα 2 εκατομμύρια. Αυτό δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες απασχόλησης για τη νεολαία της Ινδίας.

Επέκταση του προγράμματος και ενίσχυση οικοσυστήματος

Ο Vaishnaw ανακοίνωσε επίσης ότι στο πλαίσιο του India Semiconductor Mission 2.0, το πρόγραμμα θα επεκταθεί από 315 σε 500 ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημιουργώντας μια σταθερή δεξαμενή εκπαιδευμένου προσωπικού σε σχεδιασμό, κατασκευή, συσκευασία και δοκιμή ημιαγωγών σε κάθε πολιτεία της Ινδίας.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση της Ινδίας δεσμεύεται να οικοδομήσει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο οικοσύστημα στον τομέα των ημιαγωγών, μέσω ανάπτυξης ταλέντου, δημιουργίας υποδομών και συνεργασίας με τη βιομηχανία, στοχεύοντας να καταστήσει τη χώρα παγκόσμιο κόμβο ημιαγωγών