Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:05 μετά τα μεσάνυχτα σε υποθαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης κοντά στο Ηράκλειο.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών εκτίμησε το εστιακό βάθος στα 57,3 χλμ. και το επίκεντρο 16 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε μέγεθος 4,9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 26 χλμ. και επίκεντρο 68 χλμ. νότια του Ηρακλείου.

Ο σεισμός καταγράφηκε σε υποθαλάσσια ζώνη του Νοτίου Κρητικού Πελάγους. Snapshot powered by AI

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 02:05 μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 13/11), σε υποθαλάσσια περιοχή του Νότιου Κρητικού Πελάγους, κοντά στις νότιες ακτές του Ηρακλείου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 57,3 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 16 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

4,9 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,9 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 26 χλμ., και επίκεντρο τα 68 χλμ. νότια του Ηρακλείου.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.

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