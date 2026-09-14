Βρετανία: Πέθανε ο πατέρας του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ακύρωσε τις υποχρεώσεις του λόγω του θανάτου του πατέρα του, Ρόι, που έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Ο Μπέρναμ είχε δημόσια αναφερθεί στην ασθένεια του πατέρα του και είχε δεσμευτεί να βελτιώσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας για τους ασθενείς.

Ο πατέρας του Μπέρναμ δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον γιο του λόγω της ασθένειας.

Ο Μπέρναμ είχε προγραμματίσει να προεδρεύσει σε σημαντικές συναντήσεις πριν ακυρώσει τις υποχρεώσεις του. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για σήμερα και αύριο Τρίτη, λόγω του θανάτου του πατέρα του, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάιμερ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπέρναμ είχε μιλήσει πολλές φορές για την ασθένεια του πατέρα του, του Ρόι, κυρίως σε μια ομιλία του για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στα τέλη Ιουλίου, όταν υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει «τον πατέρα του και τα εκατομμύρια των ανθρώπων όπως εκείνος» που είναι θύματα ενός «ελαττωματικού μηχανισμού».

Λίγο πριν διαδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, στις 20 Ιουλίου, εξέφρασε τη λύπη του επειδή η ασθένεια του Αλτσχάιμερ εμποδίζει τον 80χρονο πατέρα του να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος του θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

«Είναι θλιβερό, επειδή θα ήταν υπερήφανος» είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Times, λέγοντας ότι η επιτυχία του οφείλεται και στον πατέρα του.

Ο Μπέρναμ επρόκειτο σήμερα να προεδρεύσει σε μια στρογγυλή τράπεζα με επικεφαλής επιχειρήσεων και τοπικούς αξιωματούχους ενώ αύριο θα συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο.

Διαβάστε επίσης