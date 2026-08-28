Κυβίστηση Μπέρναμ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Είναι ζήτημα του βρετανικού μουσείου»

Snapshot Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έχει αλλάξει στάση και τώρα παραπέμπει το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

Το 2023, ο Μπέρναμ είχε δηλώσει ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «άνευ όρων».

Το 2002 είχε υποστηρίξει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των Γλυπτών στην Ελλάδα, η οποία όμως δεν ευδοκίμησε.

Ο Μπέρναμ προωθεί τη «βρετανική πολιτιστική διπλωματία» ως εργαλείο διεθνούς πολιτικής.

Η άνοδος του Μπέρναμ στην πρωθυπουργία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ φαίνεται να παίρνει... αποστάσεις από τις παλαιότερες και ξεκάθαρες δηλώσεις του υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, παραπέμποντας το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο.

Ήδη από το 2002, ο Μπέρναμ είχε υποστηρίξει μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα διευκόλυνε τη μεταφορά των Γλυπτών στην Ελλάδα, ενώ το 2023 είχε δηλώσει ότι αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα «άνευ όρων».

Ωστόσο, τώρα φαίνεται ότι έχει αλλάξει στάση. «Σε τελική ανάλυση, είναι ζήτημα του βρετανικού μουσείου, έτσι δεν είναι;», δήλωσε ο ίδιος, λέγοντας ότι «νομικά, εκεί βρίσκεται το ζήτημα».

Παράλληλα, φαίνεται να υποστηρίζει την αξιοποίηση του πολιτισμού ως εργαλείου διεθνούς διπλωματίας, δηλώντας ότι είναι υπέρ της «βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας».

«Στείλτε τα πίσω, χωρίς όρους»

Όταν είχε ερωτηθεί το 2023, εάν πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, θα έπρεπε να επιστρέψει τα Γλυπτά, ο Μπέρναμ που ήταν τότε δήμαρχος του Μάντσεστερ, είχε δηλώσει: «Ναι, ο Τζορτζ Όσμπορν πρέπει να τα επιστρέψει».

Αργότερα, είχε προχωρήσει ένα βήμα περισσότερο, δηλώντας μέσω social media: «Στείλτε τα πίσω, χωρίς όρους. Και ας χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος τη Βρετανία».

Το 2002, μόλις έναν χρόνο αφού είχε εκλεχθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων, είχε συνυπογράψει μια νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της μεταφοράς των Γλυπτων στην Ελλάδα. Ωστόσο, η πρωτοβουλία ήταν ανεπιτυχής.

Η άνοδος του Μπέρναμ στην πρωθυπουργία της Βρετανίας είχε δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες ότι τα γλυπτά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, ωστόσο, οι νέες του δηλώσεις δείχνουν ότι ο πολιτικός, τουλάχιστον έως τώρα, δεν προτίθεται να επιλύσει το ζήτημα.