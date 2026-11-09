Σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ηπείρου με έμφαση στην αποκέντρωση παρουσιάζει ο Τσίπρας

Άρθρο του Αλέξη Τσίπρα σε τοπική ιστοσελίδα της Ηπείρου με αφορμή τη διήμερη περιοδεία του

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ηπείρου με έμφαση στην αποκέντρωση παρουσιάζει ο Τσίπρας
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σχέδιο αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της Ηπείρου με έμφαση στην αποκέντρωση, τη δημογραφική συγκράτηση και την κοινωνική δικαιοσύνη.
  • Το σχέδιο «Αριστοτέλης» και η πρωτοβουλία «Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου» προβλέπουν οικονομική ενίσχυση, κινητές μονάδες υγείας, συγκοινωνίες και στέγαση δημόσιων λειτουργών σε μικρούς οικισμούς.
  • Προτείνονται μέτρα για τον πρωτογενή τομέα, όπως η δημιουργία Τράπεζας Γης, ενίσχυση συνεταιρισμών και σύγχρονα αρδευτικά έργα, με κριτική για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.
  • Προβλέπεται αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών, στελέχωση περιφερειακών νοσοκομείων και εγγυημένοι χρόνοι αναμονής για ιατρικές υπηρεσίες.
  • Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης με 12 δισ. ευρώ πρωτογενή κεφάλαια και δυνατότητα επενδύσεων έως 25 δισ. ευρώ αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο του σχεδίου.
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Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για την Ήπειρο, με ισχυρό δημόσιο σχεδιασμό, αποκέντρωση και κοινωνική δικαιοσύνη, υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του στο EpirusPost, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, με το σχέδιο «Αριστοτέλης» και την πρωτοβουλία «Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου» να προβλέπουν οικονομική ενίσχυση για το αυξημένο κόστος διαβίωσης σε οικισμούς κάτω των 1.000 κατοίκων, κινητές μονάδες υγείας, συγκοινωνιακή κάλυψη και στέγαση δημόσιων λειτουργών.

Για τον πρωτογενή τομέα προτείνει δημιουργία Τράπεζας Γης, ενίσχυση συνεταιρισμών, εγγυημένες συμβάσεις παραγωγής και σύγχρονα αρδευτικά έργα, ενώ ασκεί κριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη δημόσια υγεία, με πρόταση για αύξηση των αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων και εγγυημένο μέγιστο χρόνο αναμονής για εξετάσεις και επεμβάσεις.

Παράλληλα, επαναφέρει την πρόταση για φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως επί δέκα μήνες, που αφορά 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στις υπόλοιπες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών και της Εγνατίας Οδού, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη δωδεκάμηνου τουρισμού και η δημιουργία προσιτής κατοικίας.

Ξεχωριστή αναφορά κάνει στα ηπειρωτικά κληροδοτήματα, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ρυθμίσεις που απομακρύνουν τη διαχείρισή τους από τις τοπικές κοινωνίες.

Ως βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο παρουσιάζει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, με 12 δισ. ευρώ πρωτογενή κεφάλαια σε βάθος τετραετίας και δυνατότητα κινητοποίησης επενδύσεων που προσεγγίζουν τα 25 δισ. ευρώ. Συνδέει μάλιστα τη χρηματοδότηση του σχεδίου με την πρόταση για πατριωτική εισφορά των οικονομικά ισχυρότερων.

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