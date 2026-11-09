Πώς αποτιμά η ΕΛΑΣ το ταξίδι Τσίπρα στο Παρίσι 

Η αριστερή στροφή και οι εκτιμήσεις του επιτελείου του πρώην πρωθυπουργού

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πώς αποτιμά η ΕΛΑΣ το ταξίδι Τσίπρα στο Παρίσι 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ιδιαίτερη πολιτική αξία αποδίδει η ΕΛΑΣ στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι, εκτιμώντας ότι οι επαφές του με τις γαλλικές προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και η συμμετοχή του στις κοινωνικές κινητοποιήσεις, ενισχύουν το πολιτικό στίγμα που επιχειρεί να διαμορφώσει το τελευταίο διάστημα.

Η επίσκεψη στη γαλλική πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη συγκυρία, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η ΕΛΑΣ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τις πολιτικές της προτεραιότητες και να ενισχύσει την παρουσία της στο αριστερό ακροατήριο.

Άλλωστε, η δημοσκοπική σταθερότητα που παρουσιάζει το κόμμα, χωρίς ωστόσο να καταγράφει την προσδοκώμενη ανοδική δυναμική, φαίνεται ότι έχει οδηγήσει το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα στην αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της πολιτικής του απήχησης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διαφαινόμενη αριστερή στροφή της ΕΛΑΣ, με μεγαλύτερη έμφαση στα εργασιακά δικαιώματα, στις κοινωνικές ανισότητες, στο δημόσιο κράτος πρόνοιας και στη σύνδεση με τα κοινωνικά κινήματα.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι εικόνες του Αλέξη Τσίπρα στους δρόμους του Παρισιού, δίπλα σε διαδηλωτές, εργαζόμενους και συνδικαλιστές συνδέονται με την προσπάθεια να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος η κοινωνική και αριστερή διάσταση του πολιτικού εγχειρήματος, χωρίς να εγκαταλείπεται ο στόχος της ευρύτερης προοδευτικής σύγκλισης.

Από την άλλη πάντως, σχολιάζεται έντονα και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν συναντήθηκε με στελέχη της Ανυπότακτης Γαλλίας του Ζαν Λυκ Μελανσόν. Η αναφορά των στελεχών της ΕΛΑΣ ότι «συναντήθηκε με όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων τις Γαλλίας», αποτυπώνει μάλλον και το αμοιβαία αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα σε Τσίπρα και Μελανσόν που υπάρχει ήδη από το 2015.

Οι εκτιμήσεις του επιτελείου Τσίπρα

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν ότι το ταξίδι στη Γαλλία είχε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: την ανάγκη οι προοδευτικές δυνάμεις να αποκτήσουν ξανά κοινό ορίζοντα και να ανανεώσουν την επαφή τους με τις κοινωνίες.

Όπως επισημαίνουν, η Ελλάδα και η Γαλλία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως η ακρίβεια, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, η απαξίωση των θεσμών και η άνοδος της Ακροδεξιάς. Κατά την εκτίμησή τους, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί συνεννόηση και κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν, μάλιστα, στο εύρος των πολιτικών επαφών του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε με εκπροσώπους και ηγεσίες των Σοσιαλιστών, των Οικολόγων, των Κομμουνιστών και της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, καθώς και με τον δήμαρχο του Παρισιού και τη γενική γραμματέα της CGT, του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το επιτελείο του, οι συναντήσεις αυτές αναδεικνύουν τη δυνατότητα του πρώην πρωθυπουργού να συνομιλεί με το σύνολο του προοδευτικού πολιτικού φάσματος, από τη ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία, διατηρώντας παράλληλα διαύλους επικοινωνίας με τον συνδικαλιστικό κόσμο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν και τις πρόσφατες επαφές του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, και την Elif Eralp του γερμανικού Die Linke, αλλά και τις διεθνείς πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου του τα προηγούμενα χρόνια, στις οποίες συμμετείχαν προσωπικότητες όπως ο Μπέρνι Σάντερς, η Έλι Σλάιν, ο Φρανσουά Ολάντ και ο Τομά Πικετί.

Μάλιστα, στο επιτελείο της ΕΛΑΣ θεωρούν ως ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της επίσκεψης την επιβεβαίωση, όπως υποστηρίζουν, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να αποτελεί τον «φυσικό συνομιλητή» από την Ελλάδα για τις διεθνείς προοδευτικές δυνάμεις.

Η επαφή με τα κοινωνικά κινήματα και ο φόβος της Ακροδεξιάς

Ξεχωριστή θέση στην αποτίμηση της επίσκεψης καταλαμβάνει η συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις. Οι συνεργάτες του υπογραμμίζουν ότι είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με νέους, εργαζόμενους, συνταξιούχους και συνδικαλιστές που διεκδικούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και προοπτική για τη νέα γενιά.

Εκτιμούν, μάλιστα, ότι τα αιτήματα που αναδεικνύονται μέσα από τις κινητοποιήσεις αυτές παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.

Ωστόσο, το ζήτημα που φαίνεται να προβληματίζει περισσότερο το επιτελείο Τσίπρα είναι η ενίσχυση της Ακροδεξιάς στη Γαλλία και ευρύτερα στην Ευρώπη. Όπως σημειώνουν, το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί να αποκτήσει προοδευτική πολιτική έκφραση, αντί να μετατρέπεται σε φόβο, ξενοφοβία και αποδοχή αυταρχικών λύσεων.

Στην ανάλυσή τους, η πίεση στα εισοδήματα, η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, η εργασιακή επισφάλεια και η αίσθηση ότι οι πολίτες δεν εισακούονται αποτελούν παράγοντες που διευρύνουν την απόσταση ανάμεσα στην κοινωνία και την πολιτική.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της προοδευτικής σύγκλισης

Στην ΕΛΑΣ εκτιμούν, τέλος, ότι η επίσκεψη στο Παρίσι προσέδωσε ευρωπαϊκή διάσταση στο εγχείρημα σύγκλισης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Η βασική εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνική πολιτική ανάγκη, αλλά μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για τη διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και στην άνοδο της Ακροδεξιάς.

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