Στις Σέρρες ο Μητσοτάκης, Τσίπρας χωρίς Μελανσόν, Coke και προεξόφληση ρωσικής καταστροφής

Δεν υπάρχει «γραμμή» Βελόπουλου – Μαξίμου για τον Τσίπρα

Πολύς θόρυβος δημιουργήθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα γύρω από τη μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019 και τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή, με ορισμένους να διακινούν σενάρια περί συνεννόησης της Ελληνικής Λύσης με τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο που η εικόνα δεν επιβεβαιώνει μια τέτοια προσέγγιση. Το Μέγαρο Μαξίμου, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθάρισε ότι η ΝΔ δεν προτίθεται να στηρίξει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με στόχο τον Αλέξη Τσίπρα.

Με άλλα λόγια, μπορεί η υπόθεση να προσφέρει πολιτικό υλικό στην αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κοινή γραμμή με τον Βελόπουλο. Άλλωστε, ακόμη και ο Άδωνις Γεωργιάδης, που έχει αναδείξει επανειλημμένα το ζήτημα των Ποινικών Κωδίκων, κράτησε αποστάσεις από την πρωτοβουλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η κοινοβουλευτική συμπόρευση.

Ο Τσίπρας απομακρύνεται από τον Μελανσόν

Καθόλου τυχαίες δεν θεωρούνται οι επιλογές του Αλέξη Τσίπρα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Γαλλία. Ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των Σοσιαλιστών, των Πρασίνων και άλλων δυνάμεων της γαλλικής Αριστεράς, φροντίζοντας όμως να κρατήσει αποστάσεις από τον Ζαν-Λικ Μελανσόν και την Ανυπότακτη Γαλλία. Κάποτε ο Τσίπρας αναζητούσε πολιτικές γέφυρες με την κινηματική και πιο ριζοσπαστική Αριστερά. Σήμερα, όμως, το πολιτικό του σχέδιο φαίνεται να περνά από διαφορετικό δρόμο.

Το rebranding βρίσκεται σε εξέλιξη και το νέο προφίλ που επιχειρεί να φιλοτεχνήσει παραπέμπει περισσότερο σε έναν πράσινο, σοσιαλδημοκρατικό και ευρωπαϊκό πολιτικό παρά σε έναν εκπρόσωπο της σκληρής κινηματικής Αριστεράς. Με άλλα λόγια, ο Τσίπρας αναζητά νέο ακροατήριο και φροντίζει να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα. Ακόμη και οι συναντήσεις που δεν έγιναν έχουν τη δική τους πολιτική σημασία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει τον επαναστατικό τουρισμό...

Ψωμί - Παιδεία - κρουασάν - Γαλλία: ο Πάνος στον πύργο του Άιφελ

Όταν η «επαναστατική» γυμναστική συναντά τη γαλλική φινέτσα, το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον παραπολιτικό υπερθέαμα. Μετά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρόσφατα επέλεξε το Παρίσι για να θυμηθεί τις παλιές, καλές ημέρες του «επαναστατικού τουρισμού» και των κοινωνικών αγώνων, τη σκυτάλη στις όχθες του Σηκουάνα πήρε ο πρώην κυβερνητικός του συνέταιρος, Πάνος Καμμένος.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον πρώην υπουργό Άμυνας να απολαμβάνει τη γαλλική πρωτεύουσα με απαράμιλλο στυλ. Φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, ο κ. Καμμένος δεν έχασε την ευκαιρία να θυμίσει σε όλους τις αντιμνημονιακές του ρίζες. Ανάμεσα σε γαλλικά κρουασάν και βόλτες, βρήκε τον χρόνο να εξαπολύσει τα δικά του «επαναστατικά» βέλη μέσω social media, στρεφόμενος κατά της «διεφθαρμένης ελίτ των Βρυξελλών».

Φαίνεται πως η γαλλική αύρα εμπνέει τους πρωταγωνιστές της πρώτης φοράς Αριστερά (και παραδοσιακής Δεξιάς). Μπορεί οι εποχές που οι δύο πρώην εταίροι υπόσχονταν να χορέψουν τις αγορές νταούλια να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, όμως το Παρίσι αποδεικνύει ότι η τέχνη του πολιτικού lifestyle και της ανέξοδης ρητορικής δεν πεθαίνει ποτέ.

Σενάρια χωρίς ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα στη ΝΔ

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για τις πολιτικές εξελίξεις και την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να στηρίζονται σε συγκεκριμένο ρεπορτάζ ή σε διασταυρωμένες πληροφορίες. Παραμένουν απλώς σενάρια, όσο εντυπωσιακά κι αν ακούγονται. Κορυφαίο εξ αυτών είναι εκείνο που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εγκαταλείπει κάποια στιγμή την πρωθυπουργία για να αναλάβει ευρωπαϊκό αξίωμα. Το έργο, βεβαίως, το έχουμε ξαναδεί.

Και στις προηγούμενες εκλογές κυκλοφορούσαν αντίστοιχες εκτιμήσεις, με επίκεντρο τότε τη θέση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το σενάριο ανανεώθηκε και θέλει τον πρωθυπουργό να εποφθαλμιά τη θέση του Αντόνιο Κόστα στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, οι σεναριογράφοι προχωρούν ένα βήμα παρακάτω: αποχώρηση Μητσοτάκη και αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει στη ΝΔ. Ωραία ιστορία, ασφαλώς. Μόνο που άλλο η πολιτική φημολογία και άλλο το ρεπορτάζ.

Στις Σέρρες των Καραμανλήδων, αλλά χωρίς Καραμανλήδες ο Μητσοτάκης

Στο χωριό των Καραμανλήδων βρέθηκε την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο που οι Καραμανλήδες έλαμψαν διά της απουσίας τους. Ο πρωθυπουργός περιόδευσε στις Σέρρες έχοντας στο πλευρό του τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τη βουλευτή της ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή. Απών ήταν ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, πρώην υπουργός Μεταφορών, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής για την κυβερνητική παράταξη λόγω της δικαστικής του εμπλοκής στη τραγωδία των τεμπών. Διαφορετική, ωστόσο, είναι η περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν αντιμετωπίζουν τις δύο περιπτώσεις ως ενιαίο πολιτικό μέτωπο ούτε τους βάζουν στο ίδιο καλάθι. Άλλωστε, η στάση του πρώην πρωθυπουργού αξιολογείται με διαφορετικά κριτήρια και δεν ταυτίζεται με τις κινήσεις που προκαλούν εσωκομματικές αναταράξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, συνέχισε ακάθεκτος, όπως είχε κάνει την Παρασκευή και στην Καλαμάτα, στο πολιτικό κάστρο του Αντώνη Σαμαρά. Και στις δύο περιοδείες απέφυγε τα εσωκομματικά, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και επιλέγοντας να προβάλει το κυβερνητικό έργο.

Η ανακοίνωση Ανδρουλάκη υπέρ Δούκα και το παρασκήνιο της Χαριλάου Τρικούπη

Για πρώτη φορά, τουλάχιστον με τόσο ξεκάθαρο τρόπο, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ παίρνει θέση υπέρ του Χάρη Δούκα σε μια υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην ΚΕΔΕ. Με αφορμή τις καταγγελίες του δημάρχου Αθηναίων για νοθεία και μεθοδεύσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τον καλύπτει πλήρως, καταδικάζοντας τόσο τη στάση του προεδρείου όσο και τις επιθέσεις που δέχθηκε ο ίδιος και τα στελέχη της παράταξής του. Η εξέλιξη έχει τη δική της παραπολιτική αξία, καθώς οι σχέσεις Ανδρουλάκη και Δούκα δεν χαρακτηρίζονται ακριβώς από πολιτική αρμονία. Γι' αυτό και η δημόσια κάλυψη από την πλευρά της ηγεσίας προκαλεί ενδιαφέρον. Μένει να φανεί αν πρόκειται για μια αυτονόητη κομματική στήριξη σε ένα αυτοδιοικητικό στέλεχος ή αν σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στις εσωκομματικές ισορροπίες.

Το ΠΑΣΟΚ δεύτερο

Σύντροφοι της αριστεράς δεν θέλω να σας τρομάξω αλλά με πολλούς δημοσκόπους με τους οποίους μιλάω off the record φροντίζουν να με προειδοποιήσουν ότι υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ την ημέρα της κάλπης να βρεθεί 2ο και όχι τρίτο όπως φαίνεται σήμερα στις δημοσκοπήσεις. «Μην πέσεις από τα σύννεφα αν δεις το ΠΑΣΟΚ να έρχεται δεύτερο» λένε αρκετοί γκαλόπατζήδες οι οποίοι εδώ που τα λέμε δεν είναι και κολλητοί του Ανδρουλάκη, το αντίθετο θα έλεγα.

Ποιος πρώην βουλευτής έτρωγε ψωμάκι από το «Χωριάτικο»;

Η ιστορία με τους φούρνους «Χωριάτικο» φαίνεται σιγά-σιγά να παίρνει και πολιτικές διαστάσεις αφού περιφερειακά του σκανδάλου ακούγονται διάφορα ονόματα πολιτικών προσώπων που είχαν σχέσεις με τον... εθνικό φούρναρη. Δεν είναι μόνο ο πρώην συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ ο Ρίζος Ρίζος. Στην υπόθεση εμπλεκεται κι ένα μπουμπούκι της Νέας Δημοκρατίας πρώην υποψήφιος και πρώην σύμβουλος γνωστού υφυπουργού της κυβέρνησης. Επίσης έχει βουίξει η πιάτσα και ότι ένας πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε αγαστές σχέσεις με τον κύριο Άγγελο Γιαννακόπουλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολύς κόσμος έτρωγε ψωμάκι και μάλιστα πολυτελείας...

Ο μικρός πράσινος Αλέξης

Μια μεγάλη σπαζοκεφαλιά στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι το θα κάνει τελικά ο Αλέξης. Όχι ο Τσίπρας, ο άλλος... ο Χαρίτσης ο οποίος κρατά αποστάσεις από την ΕΛΑΣ αλλά είναι συνομιλητής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το κόμμα των αρχηγών

Δεν σας κρύβω ότι κάθε μέρα που περνάει αυξάνονται οι δελφίνοι στο ΠΑΣΟΚ. Εκτός από τον Παύλο Γερουλάνο, τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου που παίζουν εδώ και καιρό, οι άνθρωποι μου στην Χαριλάου Τρικούπη με ενημερώνουν ότι στο παιχνίδι θα μπουν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Νίκος Παπανδρέου. Σηκώνω τα χέρια ψηλά….

ΟΠΕΚΕΠΕ, Τρίκαλα και νέες βουλευτικές εμπλοκές

Όπως έχετε αντιληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα δεν σας απασχόλησα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν σκοπό να μην το κάνω και αυτή. Αλλά η έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Τρίκαλα και λοιπές περιοχές της Θεσσαλίας με υποχρεώνει. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και αφορά πάρτι με βόδια και όχι πρόβατα που κρατάει χρόνια και δεν έχει σταματήσει. Και το γεγονός ότι ξεκίνησαν με το 2019-2021 δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουν και με αυτά μόνο τα χρόνια. Εκεί όμως γινόταν πολύ μεγάλο πάρτι που είχε αρχίσει να ξετυλίγει ο Γρηγόρης Βάρρας πριν ο Μάκης Βορίδης τον στείλει σπίτι του ή για ακρίβεια στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαν πάει και κάτι υποθέσεις στις τοπικές δικαστικές αρχές οι οποίες έκριναν ότι όλα ήταν αγγελικά πλασμένα. Με αυτό νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε όταν η υπόθεση βγει στο φως στο σύνολό της.

Όμως πριν φτάσουμε εκεί μαθαίνω ότι πέρα από μεγαλοπαράγοντες της περιοχής που έχουν βουτήξει στη διαφθορά και τη διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων θα μπλέξουν και κάποιοι εκπρόσωποι του ελληνικού κοινοβουλίου που έκαναν και τους μεσάζοντες διευκολύνοντας την ανομία. Και κάποιοι μπορεί και να μετανιώσουν που έχουν αναβληθεί υποθέσεις στα δικαστήρια για τους τρεις προς το παρόν από τους τέσσερις βουλευτές που έχουν παραπεμφθεί. Όπως θα δούμε να εμφανίζονται και άλλοι βουλευτές που πολλοί απορούσαν πως μέχρι τώρα την έχουν βγάλει καθαρή. Παρεμπιπτόντως κάτι κτηνίατροι και λοιποί παράγοντες που έχουν στριμωχτεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για άλλες υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν αρχίσει να κελαηδούν και μάλιστα πολύ.

Συμπαράσταση στον Φραπέ

Θα μείνω λίγο ακόμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας ότι οι αναβολές έχουν εξοργίσει τους δικαστές και δεν ξέρω που θα βγάλει αυτό. Εμείς πάντως συμπαραστεκόμαστε στον Φραπέ ή Τζίτζη Γιώργο Ξυλούρη που αφού ζήτησε αναβολή λόγω κωλύματος δικηγόρου -και δεν πήρε- βρέθηκε παραμονή της δίκης στα επείγοντα του Ευαγγελισμού και εισήχθη για νοσηλεία, οπότε, όπως ήταν λογικό, η δίκη αναβλήθηκε. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη έστω και αν πάλι επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

Τρικυμία στις ΗΠΑ

Εκεί στην Τιτάν τα πράγματα δεν φαίνονται, όπως ήδη σας έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό, καθόλου καλά με τη θυγατρική τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πώς να πάνε αφού κινείται χαμηλότερα των στόχων παρά τις συνεχείς προσδοκίες που δημιουργούνται αλλά δεν έχουν αντίκρισμα. Την περασμένη Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα 11.26 δολάρια που αποτελεί ιστορικό χαμηλό από την ημέρα που η εταιρία άρχισε να διαπραγματεύεται. Την προηγούμενη όμως, δηλαδή την Πέμπτη, είχε γίνει στην κυριολεξία μακελειό, καθώς η μετοχή είναι καταγράψει βουτιά της τάξεως του 18% και είχε κλείσει στα 11,68 ευρώ.

Όλα αυτά έχουν την εξήγησή τους καθώς τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου ήταν κατώτερα των εκτιμήσεων ενώ φαίνεται ότι δεν έπεισε και η καθοδική αναθεώρηση που έκανε μαζί με την ανακοίνωση η διοίκηση της εταιρίας. Και το ερώτημα των αναλυτών και των επενδυτών είναι πόσο αξιόπιστη είναι η νέα πρόβλεψη καθώς το οικονομικό κλίμα γύρω από την οικοδομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ δεν είναι καθόλου καλό με τις τιμές να έχουν πάρει την ανιούσα λόγω ενεργειακού και μεταφορικού κόστους, τη ζήτηση για νέες κατοικίες να είναι ανεπαρκής και να περιορίζει τις επενδύσεις ενώ πλέον δεν καθόλου βέβαιο ότι θα έλθει η αντιστάθμιση από τα data centers και τις υποδομές που περίμενε η εταιρία.

Η προεξόφληση μιας καταστροφής που μπορεί να μην συμβεί

Με την Coca Cola φαντάζομαι ότι έχουν καταλάβει όλοι πως ο φόβος της εθνικοποίησης της θυγατρικής στη Ρωσία έχει προκαλέσει τις αναταράξεις που βλέπουμε στη μετοχή τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε δε την αίσθηση ότι η αγορά έχει προεξοφλήσει πλήρως το γεγονός αυτό χωρίς κανένας να είναι βέβαιος ότι θα συμβεί. Η εταιρία πάντως μέχρι τώρα δεν έχει λάβει κάποια ειδοποίηση.

Από την άλλη είναι γνωστό πως έχει υποβληθεί αίτημα στην κυβέρνηση Πούτιν από την ρωσική εταιρεία Bochkari με το οποίο ζητά να αναλάβει η ίδια τη διαχείριση των ρωσικών δραστηριοτήτων/θυγατρικών της Coca-Cola HBC (Multon). Το ζήτημα πάντως για τους αναλυτές είναι ότι η Coca Cola από τη στιγμή που ξέπασε ο Ρωσοουκρανικός πόλεμος δεν παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες στη Ρωσία με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτη σε εκτιμήσεις που μπορεί να μην έχουν βάση ή και να έχουν. Φυσικά αν δεν επιβεβαιωθούν οι φήμες και οι ανησυχίες, η ανοδική αντίδραση θα είναι εκρηκτική αφού έχει προεξοφληθεί καταστροφή.

Η σφαγή της μειοψηφίας

Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν με την περίφημη ONYX που θέλει να φτιάξει το «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» το οποίο έχει έγκριση για ένταξη στο Ελλάδα 2.0 με χρηματοδοτικά κεφάλαια περίπου 230 εκατ. ευρώ. Προϋπόθεση όμως για να πάρει τα χρήματα είναι να κατατεθεί ιδία συμμετοχή. Έτσι η ONYX αποφάσισε μέσω Γενικής Συνέλευσης την αύξηση κεφαλαίου κατά 46 εκατ. ευρώ με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας την περασμένη Παρασκευή ήταν 106 εκατ. ευρώ πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση έχει βαρύνοντα ρόλο στο μετοχικό κεφάλαιο και το dilution που μπορεί να γίνει.

Όμως οι όροι της αύξησης είναι αυτοί που στέλνουν στο πυρ το εξώτερο τους παλαιούς μετόχους αλλά όχι όλους. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκδοση έως 191,66 εκατ. νέων μετοχών ενώ σήμερα η εταιρία έχει περίπου 69 εκατ. μετοχές. Δηλαδή οι νέοι μέτοχοι καταβάλλοντας σε μετρητά κάτω από το μισό της αξίας στο χρηματιστήριο θα πάρουν το 75% της εταιρίας εξαϋλώνοντας τους υφιστάμενους μετόχους. Όλους εκτός από τους βασικούς που έχουν βάλει 5,8 εκατ. ευρώ προκαταβολικά στην εταιρία και θα το κάνουν κεφάλαιο με προνομιακή τιμή σε σχέση με τους άλλους μετόχους.

Έχει τον τρόπο του

Τελικά είναι να έχεις τον τρόπο σου. Και φαίνεται ότι ο Paulson τον είχε αφού κατάφερε να μειώσει το ποσοστό του στην Τράπεζα Πειραιώς στο 8% από 18% χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας τίποτα. Και έχω την αίσθηση ότι αφού ξεκίνησε την αποχώρηση είναι θέμα χρόνου να την ολοκληρώσει και μάλιστα με πάρα πολύ καλή απόδοση επένδυσης. Αυτό όμως που έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η διάθεση έγινε χωρίς να πάρει κανένας είδηση στην Ελλάδα καθώς τη δουλειά την ανέθεσε και την υλοποίησε από το εξωτερικό.

Έτσι οι εγχώριοι χρηματιστές και λοιποί παράγοντες ψάχνονταν μέχρι την τελευταία στιγμή να δουν τι συμβαίνει αφού πρώτα έμαθαν από τους δημοσιογράφους ότι τρέχει διάθεση placement και επίσης πάλι έμαθαν από τους δημοσιογράφους ότι πωλητής του πακέτου μετοχών ήταν ο John Pauslon. Προφανώς βέβαια μετά από αυτά είναι σαφές πως από ξένα χέρια αμερικάνικα οι μετοχές βρέθηκαν πάλι σε ξένα και αυτή τη φορά ευρωπαϊκά που μιλούν τη Γαλλική και δεν είναι κατ ανάγκη η καταγωγή τους από την Γαλλία. Κοντός ψαλμός αλληλούια.

Δήλωση για τα… σκουπίδια

Πραγματικά μερικές φορές απορώ το χαρτιά συνοδεύουν τα ενημερωτικά δελτία για να μας πείσουν ότι όλα είναι στην εντέλεια. Για παράδειγμα με έχει προβληματίσει η περίφημη δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης που υπογράφουν τα παρακλάδια των ελεγκτικών χωρίς καμία ευθύνη και δεν ξέρω τι νόημα έχει να σου σερβίρουν κάτι για το οποίο δεν υπάρχει ευθύνη. Και το σερβίρουν με γενικολογίες καθώς δεν γνωστοποιείται πως ακριβώς φτάνει κάποιος να κάνει δήλωση της επάρκειας κεφαλαίου χωρίς να γνωστοποιεί και τις παραδοχές. Έτσι έχουμε το φαινόμενο εταιρίες με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης να λαμβάνουν συγχωροχάρτι επάρκειας κεφαλαίου μόνο και μόνο για να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο με την παραδοχή ότι θα εισαχθούν. Αυτά στην Ελλάδα. Μόνο.

Κρυφτούλι με την Space

Έχουμε πραγματικά μπερδευτεί για το συμβαίνει στη Space. Γιατί μπορεί η εταιρία να εξέδωσε ανακοίνωση που δεν κατάλαβε κανένας τι ήθελε να πει αλλά βεβαιώθηκε ότι υπάρχει θέμα αλλά την ίδια στιγμή είχαμε και κάποιες διαρροές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μάλιστα από συγκεκριμένο πρόσωπο της Εκτελεστικής Επιτροπής που δεν είναι η πρόεδρος που στην ουσία επιβεβαίωσαν ότι κάτι ψάχνουν επιχειρώντας ταυτόχρονα να θολώσουν τα νερά.

Με αυτά και με αυτά κανένας δεν είναι βέβαιος τι ακριβώς συμβαίνει με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας και μπορεί να μάθουν οι επενδυτές επακριβώς με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση ή ποτέ αν θαφτεί στα βαθιά συρτάρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αλήθεια όμως η εταιρία δεν πρέπει να απαντήσεις επί της ουσίας αντί να προστατεύεται; Γιατί όταν δεν απαντά δείχνει ότι θέλει κάτι να κρύψει.

Η διέξοδος Φέσσα με την Uni Systems

Τελικά αφού είδε και αποείδε ότι δεν μπορεί να πουλήσει την Uni Systems και αφού ούτε μπόρεσε να πουλήσει την ACS o Θεόδωρος Φέσσας της Quest έβαλε μπρος το σχέδιο να εισάγει την Unisystems στο χρηματιστήριο σε μια περίοδο που έχει φτάσει στο pick και τα επόμενα χρόνια είναι δύσκολα. Δεν ξέρω τι αποτίμηση θα της δώσουν αλλά από ότι φαίνεται έχει φροντίσει να κάνει τα κουμάντα του αφού στο ΔΣ εισήλθε η κυρία Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου σύζυγος του Χρήστου Μεγάλου.

Και φαίνεται ότι η εισαγωγή θα γίνει με διάθεση υφιστάμενων μετοχών δηλαδή σε απλά ελληνικά η Quest θα πουλήσει ποσοστό μετοχών για να κάνει ταμείο. Αυτό που δεν έκανε όταν προσπάθησε να πουλήσει συνολικά την εταιρία και δεν έβρισκε το ανάλογο ενδιαφέρον. Τελικά όλοι καλοί επιχειρηματίες στη χώρα δείχνουν να βρίσκουν ως αποκούμπι το Χρηματιστήριο θεωρώντας ότι οι επενδυτές θα πειστούν από το αφήγημα ότι θέλουμε συμμέτοχους στην ανάπτυξη. Εμείς όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο Χρηματιστήριο εισάγεσαι για να αναπτυχθεί η εταιρία που εισάγεται και όχι μόνο βασικός μέτοχος που με την καλή του την καρδιά θέλει να κάνει πλούσιους και άλλους.