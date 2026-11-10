Επιμένει στο «αρχιερέας της διαφθοράς» ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη: «Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός»

Στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη επέμεινε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο ITV της Ηπείρου, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη για τα φαινόμενα διαφθοράς στη χώρα.

Η αναφορά έγινε κατά την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα σε ερώτηση για την υπόθεση των υποκλοπών, με τον ίδιο να συνδέει τις ευθύνες του πρωθυπουργού με το μοντέλο διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους».

«Γιατί αναρωτιέται κανείς όταν μιλώ για τον αρχιερέα της διαφθοράς, τον κύριο Μητσοτάκη; Αυτός δεν είναι που επινόησε το επιτελικό κράτος και μας είπε ότι τα πάντα πια θα ελέγχονται από την κορυφή υπό τη δική του, του πρωθυπουργού δηλαδή, εποπτεία και ευθύνη;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν θεωρεί ότι υπήρξε υπερβολικός χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε κατηγορηματικά: «Καθόλου υπερβολικός δεν είμαι. Η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά, βουλιάζει στη διαφθορά και την ευθύνη την έχει ο ίδιος ως επικεφαλής του επιτελικού κράτους που ο ίδιος συνέταξε και του οποίου ηγείται».

«Κάποια στιγμή θα λογοδοτήσει»

Ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας και ζήτημα ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, οι οποίες, όπως διευκρίνισε, μένει να κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

«Την πολιτική ευθύνη την έχει στο 100% ο ίδιος και το αν έχει και ποινικές ευθύνες, για όσα συμβαίνουν, μένει να κριθεί όταν λογοδοτήσει», δήλωσε.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάποια στιγμή θα λογοδοτήσει, πρωτίστως στον ελληνικό λαό, αλλά και στην ελληνική Δικαιοσύνη».

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