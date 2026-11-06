Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα ή «κλειστε το στόμα σας πουλάκια μου»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για «συκοφαντίες» και «λάσπη» της κυβέρνησης σχετικά με κατηγορίες περί διαφθοράς κατά την περίοδο διακυβέρνησής του.

Επισημαίνει ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζουν σκληρότερες οικονομικές συνθήκες ακόμα και από την περίοδο των μνημονίων.

Συγκρίνει αρνητικά την κατάσταση στην Ελλάδα με τη Γαλλία, όπου οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι χαμηλότερες παρά τους υψηλότερους μισθούς.

Σχολιάζει ότι η κρίση στη Γαλλία αντικατοπτρίζει την ευρύτερη κρίση στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και κατά της κυβέρνησης για το υψηλό κόστος ζωής εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA από το Παρίσι, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κατηγορίες μελών της κυβέρνησης ΝΔ περί διαφθοράς την περίοδο της διακυβέρνησής του.

«Αυτή η προσπάθεια της λάσπης, της τοξικότητας, της συκοφαντίας έχει πολύ κοντά ποδάρια. Κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδα οικονομικά, κάθε φορά που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, σφίγγει ο κλοιός της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύει αυτή την τακτική της λάσπης. Η συκοφαντία είναι δίδυμη αδελφή της διαφθοράς».

Τόνισε, επίσης, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είχε αναδείξει πολύ πιο πριν την οποιαδήποτε υπόνοια διαφθοράς, εάν αυτή υπήρχε.

«Αυτή η πλάκα θα τελειώσει. Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα ή αλλιώς, θα χρησιμοποιήσω τη φράση που είπε η κα. Μπακογιάννη “κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου”», είπε.

Σκληρότερες συνθήκες για τους Έλληνες από την περίοδο των μνημονίων

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την κακή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες βρίσκονται αντιμέτωποι με «εξαιρετικά σκληρές» συνθήκες, ίσως ακόμα σκληρότερες και από την περίοδο των μνημονίων.

Ο ίδιος μίλησε, επίσης, για τις διαφορές της Ελλάδας με τη Γαλλία, σε τομείς όπως οι τιμές των σούπερ μάρκετ, που για τους Γάλλους είναι χαμηλότερες παρότι έχουν διπλάσιους μισθούς από τους Έλληνες.

«Εδώ εξεγείρονται ενώ η πίεση που δέχονται είναι πολύ μικρότερη. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει αν δεν υπάρξει πολιτική διέξοδος», είπε.

Χαρακτήρισε, επίσης, εξαιρετικά δύσκολο ως απίθανο να υπάρξει συζήτηση για προγραμματική συνεννόηση ή για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων.

Η κρίση στη Γαλλία αντικατοπτρίζει την κρίση που διαπερνά την Ευρώπη

Ακόμη, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο στη Γαλλία.

«Αυτές τις μέρες το Παρίσι είναι το επίκεντρο των κοινωνικών διεργασιών. Η Γαλλία είναι σε οικονομική και κοινωνική κρίση που αντικατοπτρίζει την κρίση που διαπερνά όλη την Ευρώπη εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών», είπε, ασκώντας παράλληλα κριτική στον Εμανουέλ και την ΕΕ που «υπνοβατεί» όπως χαρακτηριστικά είπε «στον γκρεμό».

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