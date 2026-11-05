Τσίπρας: Παρών στη διαδήλωση των συνδικάτων στο Παρίσι - «Η Γαλλία στέλνει ένα μήνυμα αντίστασης»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε στις διαδηλώσεις των εργατικών συνδικάτων στο Παρίσι για να εκφράσει αλληλεγγύη στους Γάλλους εργαζόμενους.

Τόνισε ότι η διαμαρτυρία στη Γαλλία αποτελεί μήνυμα αντίστασης στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που πλήττουν την κοινωνία και τη δημοκρατία.

Υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των δυνάμεων της Αριστεράς στην Ευρώπη για την προώθηση μιας δικαιότερης Ευρώπης.

Ανέφερε ότι η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών θα είναι νίκη για όλους τους λαούς της Ευρώπης ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και τις ακροδεξιές επιλογές.

Επισκέφθηκε τη Γαλλία για να ανταποδώσει τη στήριξη που έλαβε ο ελληνικός λαός από τον γαλλικό λαό κατά την περίοδο των μνημονίων. Snapshot powered by AI

Παρών στις σημερινές συγκεντρώσεις των εργατικών συνδικάτων στο Παρίσι είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημοσίευσε και σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας, ντυμένος με αθλητικό μπουφάν και τζιν περπατάει στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας και μιλάει στην κάμερα για τους λόγους που βρίσκεται στο πλευρό των Γάλλων εργαζομένων.

«Ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους τα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Και πρόσθεσε: «Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν. Νέοι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που ασφυκτιούν από τις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Διεκδικούν περισσότερη δημοκρατία. Διεκδικούν τερματισμό του πολέμου που μας έχει οδηγήσει ως εδώ. Διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Κυρίως έχει σημασία ότι νέοι άνθρωποι κατά χιλιάδες βρίσκονται στους δρόμους».

«Η Γαλλία σήμερα στέλνει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στις πολιτικές που διαλύουν την κοινωνία. Σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε επικίνδυνο σταυροδρόμι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τις επιλογές τους πυροβολούν τα πόδια τους, στρώνεται πρόσφορο έδαφος για την Ακροδεξιά», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Επιπλέον σημείωσε ότι επισκέφθηκε τη Γαλλία για να ανταποδώσει τη στήριξη του γαλλικού λαού στην Ελλάδα τα χρόνια των μνημονίων. «Όλοι μας σήμερα είμαστε με τους Γάλλους διαδηλωτές και εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ και για έναν λόγο παραπάνω. Διότι αισθάνομαι χρέος και καθήκον να ανταποδώσω και να ανταποδώσουμε την στήριξη και την αλληλεγγύη που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν πριν από έντεκα χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας», ανέφερε.

«Οι ίδιοι λόγοι είναι που βγάζουν σήμερα τους Γάλλους στους δρόμους. Η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μακρόν θα είναι νίκη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης.Οι δυνάμεις της Αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, πρέπει να διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας. Η Αριστερά πρέπει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυση της, η οποία αποτελεί επιλογή της Ακροδεξιάς», υπογράμμισε.