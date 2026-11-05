Ο Τσίπρας, το Παρίσι και το μυστήριο γύρω από το πρόγραμμα

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Παρίσι για συναντήσεις με προοδευτικά πολιτικά στελέχη και συμμετοχή σε μαθητική πορεία.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης παραμένει άγνωστο, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι συναντήσεις και τα πρόσωπα που θα συναντήσει.

Η μη δημοσιοποίηση του προγράμματος είναι σκόπιμη και αποτελεί επιλογή επικοινωνιακής διαχείρισης από το επιτελείο του Τσίπρα.

Δεν υπάρχει σύνδεση της μη ανακοίνωσης με ακυρώσεις συναντήσεων, σύμφωνα με τους αρμόδιους.

Σε αντίθεση με παλαιότερες επισκέψεις, αυτή τη φορά το πρόγραμμα δεν έχει γίνει γνωστό εκ των προτέρων. Snapshot powered by AI

Στο Παρίσι βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με στελέχη προοδευτικών κομμάτων της Γαλλίας, αλλά και παρουσία σε μαθητική κινητοποίηση.

Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η επίσκεψη του προέδρου της ΕΛΑΣ στη γαλλική πρωτεύουσα, το ακριβές πρόγραμμά του παραμένει άγνωστο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε οι συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει ούτε τα πρόσωπα με τα οποία θα συνομιλήσει.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το «παρών» σε πορεία μαθητών, ενώ αναμένεται να έχει συναντήσεις με εκπροσώπους των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων της Γαλλίας, τόσο από τον χώρο της Αριστεράς όσο και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Γιατί δεν ανακοινώνεται το πρόγραμμα

Η απουσία αναλυτικής ενημέρωσης προκαλεί εντύπωση, καθώς στις προηγούμενες επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα το πρόγραμμα ήταν γνωστό εκ των προτέρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη επίσκεψή του στην Καλαμάτα, όπου το πρόγραμμα είχε γίνει γνωστό εκ των προτέρων μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Πάντως, στελέχη που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της επίσκεψης εξηγούν ότι η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα επιθυμεί να προβάλλει κάθε πλευρά της παρουσίας του στο Παρίσι στον δικό της χρόνο, δίνοντας ξεχωριστή δημοσιότητα στις επιμέρους δραστηριότητες και συναντήσεις.

Παράλληλα, από την ίδια πλευρά διαψεύδεται η εκτίμηση ότι η μη δημοσιοποίηση του προγράμματος συνδέεται με ακυρώσεις προγραμματισμένων συναντήσεων, με τα στελέχη να επιμένουν ότι πρόκειται για επιλογή επικοινωνιακής διαχείρισης της επίσκεψης.

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