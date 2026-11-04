Πρωτοφανές ύφος σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Μιλήστε με ονόματα, όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το!»

«Η Ελλάδα δε θα γίνει το κυνοτροφείο που επιδιώκετε», αναφέρει η ανακοίνωση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πρωτοφανές ύφος σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Μιλήστε με ονόματα, όχι με γαβγίσματα. Αλλιώς βουλώστε το!»
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  • Η ΕΛΑΣ απαντά με πρωτοφανές επιθετικό ύφος σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που στοχοποιούν τον Αλέξη Τσίπρα.
  • Η ανακοίνωση κατηγορεί την κυβέρνηση για προσπάθεια να αποπροσανατολίσει την κοινωνία με επιθέσεις λάσπης λόγω σκανδάλων και οικονομικών προβλημάτων.
  • Στοχοποιείται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ως υπεύθυνος για τη διασπορά χυδαιότητας και ψευδών ισχυρισμών.
  • Ζητείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει ονόματα και στοιχεία για τις κατηγορίες περί «ξεπληρωμένων γραμματίων» που σχετίζονται με αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.
  • Η ΕΛΑΣ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αντιστέκεται στην κυβερνητική πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει «κυνοτροφείο» ή πεδίο πλουτισμού ολιγαρχιών.
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Σε ύφος που ποτέ ως τώρα δεν έχει χρησιμοποιήσει η ΕΛΑΣ στον δημόσιο λόγο της κινείται η ανακοίνωση του κόμματος σχετικά με τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που στρέφονται ευθέως κατά του προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα.

Στελέχη του κόμματος εξηγούν ότι η ανακοίνωση αποτυπώνει την αίσθηση που υπάρχει ότι οι επιθέσεις της κυβέρνησης έχουν ξεπεράσει τα όρια και ότι στόχο έχουν μόνο το να βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει λόγω των σκανδάλων.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «με την κοινωνία σε κατάσταση πολιορκίας από την ακρίβεια, τη διαφθορά, την απειλή του παγωμένου χειμώνα, ο υπόλογος πρωθυπουργός καταφεύγει στο τελευταίο καταφύγιο των ενόχων: Στη λάσπη εναντίον εκείνων που ξεσκεπάζουν την πολιτική του και τα κίνητρά της, και αγωνίζονται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και εντιμότητας».

Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι σε αυτό το πλαίσιο, είναι λογικό ο πρώτος και κύριος στόχος του πρωθυπουργού να είναι ο Αλέξης Τσίπρας επειδή «η εντιμότητά του είναι καρφί στο μάτι της διαφθοράς τους. Γιατί για χρόνια τον «ψάχνουν» και δεν μπορούν να βρουν ούτε μια σκιά υποψίας. Γιατί έχουν δίκιο να τον θεωρούν ως απειλή για τις μέρες της αφθονίας τους». Όπως αναφέρει, στόχος του πρωθυπουργού είναι «να εμφανίσει τον αντίπαλό του καθ’ εικόνα και ομοίωση της διαφθοράς του».

Επίθεση σε Γεωργιάδη

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ στρέφεται ευθέως κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι «ο επί της λάσπης αρμόδιος του Μαξίμου υπουργός Υγείας, ανέλαβε όπως πάντα τη βρώμικη δουλειά: Να απλώσει στην κοινωνία τη χυδαιότητα και τα γαβγίσματα για να κρύψει τα αποτελέσματα της πολιτικής του κυρίου του. Δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατίρι».

«Δεν θα μας παρασύρουν στον βούρκο τους. Θα επιμείνουμε στο ερώτημα, για το οποίο πετούν τη μπάλα στην εξέδρα: Είπαμε καθαρά ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ξεπληρώσατε κύριε Μητσοτάκη γραμμάτια για τους τραπεζίτες. 24 ώρες από τη στιγμή που σας πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας το γάντι, να δώσετε ονόματα και στοιχεία για τα γραμμάτια που δήθεν «ξεπλήρωσε» εκείνος, όπως τολμήσατε να πείτε, γιατί σωπαίνετε; Γιατί ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι δεν αντέχει σε καμιά σοβαρή συζήτηση η συκοφαντία σας. Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σ’ αυτή», τονίζει η ανακοίνωση και συνεχίζει λέγοντας ότι «ως εκ τούτου το βουλώνετε. Βουλώστε το, λοιπόν. Για το δικό σας καλό τουλάχιστον, αφού για το καλό της ομαλότητας και της χώρας αδιαφορείτε».

«Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα»

Συνεχίζοντας την ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τονίζει ότι «όσο επιμένετε στη λάσπη, τόσο θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι στο τέλος της θητείας σας επιχειρείτε να εκτρέψετε την πολιτική αντιπαράθεση και τη χώρα στον κατήφορο της ανηθικότητας και της σήψης σας. Δεν πρόκειται ούτε εμείς, ούτε οι δημοκρατικές δυνάμεις, ούτε οι ανήσυχοι πολίτες, να το επιτρέψουμε».

«Θα σας ταράξουμε στην εντιμότητα. Θα σας ταράξουμε στην αποφασιστική αντίθεση στην ακρίβεια, την προκλητική κοινωνική αδικία, την υπονόμευση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, που παράγει η προσήλωσή σας στα προνόμια του πλούτου και τα καρτέλ και η αδιαφορία σας για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», τονίζει η ανακοίνωση και καταλήγει σε ακόμη πιο επιθετικό ύφος:

«Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ούτε ένα απέραντο Χωριάτικο, ούτε ζυμάρι για Pizza Fan, ούτε και πεδίο πλουτισμού των Φραπέδων. Ούτε βέβαια το κυνοτροφείο που επιδιώκετε. Τη λάσπη σας θα τη λουστείτε. Γιατί οι πολίτες δεν γαβγίζουν. Γνωρίζουν και ψηφίζουν…»

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