Κατέθεσε το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο η ΕΛΑΣ

«Η ΕΛΑΣ προσδίδει κύρος σε μια αρμοδιότητα που ψήφισε ο Μητσοτάκης», τονίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κατέθεσε το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο η ΕΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η ΕΛΑΣ κατέθεσε δέκα βασικές προτάσεις του προγράμματος Τσίπρα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση, αξιοποιώντας πρώτη τη νέα διαδικασία.
  • Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης άσκησε κριτική στην ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι η κοστολόγηση από ανεξάρτητη αρχή περιορίζει τη δυνατότητα πολιτικής αλλαγής και ενισχύει τη δημοσιονομική επιτήρηση.
  • Η αρμοδιότητα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2023 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και η ΕΛΑΣ θεωρείται ότι προσδίδει κύρος στη συγκεκριμένη διαδικασία.
  • Ο Παύλος Πολάκης τάχθηκε υπέρ της κριτικής Βερναρδάκη και επέκρινε τη συμμετοχή του Φραγκίσκου Κουτεντάκη, υπενθυμίζοντας την επιλογή του Γιώργου Πιτσιλή στην ΑΑΔΕ.
  • Η αντιπαράθεση υπογραμμίζει τη διαφωνία για το ρόλο της ανεξάρτητης κοστολόγησης προγραμμάτων και την επίδρασή της στη δημοκρατική πολιτική διαδικασία.
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Μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η απόφαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει τις βασικές προγραμματικές του προτάσεις στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου να κοστολογηθούν από την ανεξάρτητη αρχή. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη ιδεολογική διαφωνία του Χριστόφορου Βερναρδάκη, ενώ ο Παύλος Πολάκης έσπευσε να συνταχθεί με την κριτική του, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά «ΕΛΕΟΣ».

Η πρώτη κατάθεση προγράμματος από την ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΕΛΑΣ έγινε το πρώτο πολιτικό κόμμα που αξιοποίησε τη δυνατότητα κοστολόγησης προγραμματικών προτάσεων από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, την 1η Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, μέσω του αρμόδιου τομεάρχη Οικονομικών, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, κατατέθηκαν δέκα βασικές προτάσεις του προγράμματος που είχε παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αριθμός που αποτελεί και το ανώτατο όριο που έχει θέσει το Συμβούλιο.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αφορούν δημοσιονομικές παρεμβάσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ το οικονομικό επιτελείο της ΕΛΑΣ παρουσίασε αναλυτικά το εκτιμώμενο κόστος τους ανά έτος, αλλά και συνολικά για την τετραετία 2027-2030.

Η κίνηση αυτή αποτελεί υλοποίηση δημόσιας δέσμευσης της ΕΛΑΣ, η οποία έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η ανεξάρτητη κοστολόγηση των προτάσεών της θα αποτελέσει στοιχείο τεκμηρίωσης της οικονομικής αξιοπιστίας του προγράμματός της.

Βερναρδάκης: «Πολιτική υπό δημοσιονομική κηδεμονία;»

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, πρώην υπουργός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, διατύπωσε μια εκτενή ιδεολογική κριτική, με την οποία αμφισβητεί τη σκοπιμότητα της ίδιας της διαδικασίας.

Με ανάρτησή του υπό τον τίτλο «Πολιτική υπό δημοσιονομική κηδεμονία;», ο Χριστόφορος Βερναρδάκης υποστήριξε ότι η απόφαση της ΕΛΑΣ αποτυπώνει «την αποδοχή της δημοσιονομικής επιτήρησης ως πηγής πολιτικής νομιμοποίησης».

Μάλιστα, χαρακτήρισε την ανάθεση της αξιολόγησης κομματικών προγραμμάτων σε μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή ως «την πεμπτουσία του θεσμικού νεοφιλελευθερισμού», υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εισάγεται στη δημοκρατική διαδικασία ένας μηχανισμός ελέγχου που βρίσκεται εκτός της κοινωνικής αντιπροσώπευσης.

Κατά τον ίδιο, τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων δεν αποτελούν απλώς οικονομικές προτάσεις προς αξιολόγηση, αλλά σχέδια κοινωνικής οργάνωσης, τα οποία οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητούν ακόμη και το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο.

«Η δημοκρατική τους λειτουργία περιλαμβάνει ακριβώς τη δυνατότητα αμφισβήτησης του υφιστάμενου πλαισίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όταν το τελευταίο μετατρέπεται σε αυτονόητο μέτρο αξιολόγησης, περιορίζεται ουσιαστικά η δυνατότητα πολιτικής αλλαγής.

Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης διευκρίνισε ότι κάθε κόμμα οφείλει να τεκμηριώνει τις προτάσεις του και να εξηγεί πώς θα τις χρηματοδοτήσει. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η ευθύνη αυτή αφορά πρωτίστως τη σχέση του με την κοινωνία και τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση και όχι την επικύρωση από μια διοικητική αρχή.

«Η ΕΛΑΣ προσδίδει κύρος σε μια αρμοδιότητα που ψήφισε ο Μητσοτάκης»

Η κριτική του πρώην υπουργού γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη όταν αναφέρεται στην πολιτική προέλευση της σχετικής αρμοδιότητας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2023 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Η ΕΛΑΣ σήμερα προσδίδει στην συγκεκριμένη αρμοδιότητα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2023 από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη κύρος», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την παράταξη του Αλέξη Τσίπρα ότι συμβάλλει στη θεσμική κανονικοποίηση της δημοσιονομικής κηδεμονίας της πολιτικής.

Μάλιστα, ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά: «Η ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού εδραιώνεται όταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι προσέρχονται οικειοθελώς στους θεσμούς του για να πιστοποιήσουν ότι δικαιούνται να θεωρούνται αξιόπιστοι. Τότε η υποταγή έχει ήδη μετατραπεί σε πολιτική ταυτότητα».

Πολάκης: «ΕΛΕΟΣ! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;»

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος αναδημοσίευσε την τοποθέτηση του Χριστόφορου Βερναρδάκη, εκφράζοντας την πλήρη συμφωνία του με την κριτική που ασκείται στην ΕΛΑΣ.

«Αντιγράφω από Χριστόφορο Βερναρδάκη ΣΥΜΦΩΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΑ με την κριτική του σε αυτήν την ενέργεια της ΕΛΑΣ», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε δύο δικά του σχόλια, το πρώτο εκ των οποίων ήταν ενδεικτικό της έντονης αντίδρασής του:

«ΕΛΕΟΣ !!!!!!!!!! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;;;;;;;;».

Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης έστρεψε τα βέλη του και προσωπικά προς τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, υπενθυμίζοντας τον ρόλο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε διαδραματίσει στην επιλογή του Γιώργου Πιτσιλή για την πρώτη του θητεία στην ΑΑΔΕ.

«Να θυμίσω πως ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι αυτός που επέλεξε τον ΠΙΤΣΙΛΗ για την πρώτη του θητεία στην ΑΑΔΕ, ως γενικός γραμματέας του Υπ. Οικονομικών επί ημερών μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά αυτή έρχεται ενώ ο διοικητής της ΑΑΔΕ βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με πρόσφατη ανακοίνωσή του ζήτησε να τερματιστεί η θητεία του.

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