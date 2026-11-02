Επιχείρηση εξωστρέφειας στην ΕΛΑΣ: Περιοδεία Τσίπρα στην Καλαμάτα και 20 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου: Επτά ημέρες, εννιά νομοί, 20 συναντήσεις

Αντώνης Ρηγόπουλος

Επιχείρηση εξωστρέφειας στην ΕΛΑΣ: Περιοδεία Τσίπρα στην Καλαμάτα και 20 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η ΕΛΑΣ οργανώνει από 2 έως 8 Νοεμβρίου 20 εκδηλώσεις σε εννέα νομούς, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην κοινωνία.
  • Ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει στην Καλαμάτα, όπου θα συναντηθεί με εργαζομένους, το τοπικό Συντονιστικό και μέλη του κόμματος.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανοιχτές συζητήσεις και θεματικές εκδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις και περιφέρεια, με έμφαση στην Αττική.
  • Η ΕΛΑΣ επιδιώκει να ενεργοποιήσει τις τοπικές οργανώσεις και να βελτιώσει την ορατότητά της σε μικρότερες κοινωνίες της περιφέρειας.
  • Στις συναντήσεις συμμετέχουν περισσότεροι από 25 στελέχη του κόμματος σε προσπάθεια συνδυασμού πολιτικής παρέμβασης και οργανωτικής συγκρότησης.
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Με ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων και συναντήσεων σε ολόκληρη τη χώρα συνεχίζει η ΕΛΑΣ την προσπάθεια διεύρυνσης της παρουσίας της στην κοινωνία, με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει το στίγμα από την Καλαμάτα.

Σε τροχιά εξωστρέφειας βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με την ηγεσία και τα στελέχη της να εντείνουν τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις επαφές με πολίτες, μέλη και φίλους του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εβδομάδα ξεκινά με την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένα ευρύ πρόγραμμα πολιτικών εκδηλώσεων, με 20 συναντήσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, από τη Βέροια και την Κόρινθο μέχρι την Κρήτη, την Κεφαλονιά και την Αττική.

Η κινητικότητα αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της ΕΛΑΣ να ενισχύσει την οργανωτική της παρουσία, να ενεργοποιήσει τις τοπικές οργανώσεις και να διαμορφώσει σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία, πέρα από τις κεντρικές πολιτικές παρεμβάσεις του προέδρου της.

Η συμμετοχή στελεχών του κόμματος σε μικρότερες, τοπικού χαρακτήρα συζητήσεις αποτυπώνει εν πολλοίς και την ανάγκη της ΕΛΑΣ να αποκτήσει ορατότητα σε μικρότερες κοινωνίες της περιφέρειεας, όπου φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε δημοσκοπικό τουλάχιστον επίπεδο.

Στην Καλαμάτα ο Αλέξης Τσίπρας

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αυριανή επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα, η οποία συνδυάζει την επαφή με εργαζομένους, την οργανωτική λειτουργία του κόμματος και την ανοιχτή συζήτηση με μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα επισκεφθεί στις 13:00 το Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου θα συζητήσει με τους εργαζομένους στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

Στις 18:00 θα μεταβεί στα νέα γραφεία του κόμματος στην πόλη, προκειμένου να συναντηθεί με το Συντονιστικό Μεσσηνίας, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με μέλη και φίλους της ΕΛΑΣ στο ξενοδοχείο REX, όπου ο κ. Τσίπρας θα απευθύνει χαιρετισμό.

Το πρόγραμμα της περιοδείας θα ολοκληρωθεί με τηλεοπτική συνέντευξη στον σταθμό Best.

Η επίσκεψη στη Μεσσηνία συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια του κόμματος να συνδυάσει την πολιτική παρέμβαση στην επικαιρότητα με την οργανωτική συγκρότηση στην περιφέρεια. Άλλωστε, η παρουσία του κ. Τσίπρα στα νέα γραφεία της ΕΛΑΣ και η συνάντηση με το τοπικό Συντονιστικό αναδεικνύουν τη σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη των τοπικών οργανώσεων.

Είκοσι συναντήσεις και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ προχωρά σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημόσιων εκδηλώσεων και συζητήσεων, επιχειρώντας να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς πολιτικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, το κόμμα έχει ανακοινώσει 20 συναντήσεις και εκδηλώσεις σε εννέα νομούς, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο, τα Επτάνησα, την Κρήτη και την Αττική. Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν περισσότερα από 25 στελέχη της ΕΛΑΣ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Αττική, όπου προγραμματίζονται συζητήσεις σε πολλούς δήμους και γειτονιές. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τόσο ανοιχτές συζητήσεις με μέλη και φίλους όσο και θεματικές εκδηλώσεις, όπως αυτή για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Καλαμάτα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στη Βέροια | Ξενοδοχείο Αιγές | 19:00 | Ομιλητές: Κώστας Καρπουχτσής, Θωμάς Μόσχος

Συζήτηση μελών και φίλων στη Σαλαμίνα | Καφενείο (Ακτή Θεμιστοκλέους 64) | 19:00 | Ομιλητές: Γιώργος Ιωακειμίδης, Φωτεινή Μπακαδήμα

Συζήτηση μελών και φίλων στην Κόρινθο | Εργατικό Κέντρο | 19:00 | Ομιλητής: Μίλτος Χατζηγιάννακης

Συζήτηση μελών και φίλων στην Αργυρούπολη | Πολυμήχανο Café (Φλέμινγκ 58) | 18:30 | Ομιλητές: Φωτεινή Παγκάλου, Μάνος Αυγερινός

Συζήτηση μελών και φίλων στον Βύρωνα | Βύρωνος Πολιτεία (Κωνσταντινουπόλεως 97) | 19:00 | Ομιλητές: Χάρης Αθανασιάδης, Χρήστος Βοσκόπουλος

Συζήτηση μελών και φίλων στο Μοσχάτο | Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως) | 19:00 | Ομιλητές: Άννα Παπαδοπούλου, Γιώργος Κρικρής

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στη Λαμία | 18:00 | Ομιλητές: Πέτρος Κόκκαλης, Φάνη Γιωτάκη

Συζήτηση μελών και φίλων στην Αγία Παρασκευή | TOCA All Day Café (Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Ηρώων Πολυτεχνείου 6) | 18:30 | Ομιλητές: Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Σπανουδάκης

Συζήτηση μελών και φίλων στην Ελευσίνα | Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας | 19:00 | Ομιλητές: Θεώνη Κουφονικολάκου, Διονύσης Τεμπονέρας

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στο Ρέντη | Δημαρχείο Ρέντη | 18:00 | Ομιλητής: Γιώργος Ιωακειμίδης

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στο Ίλιον | Alsos Café (Αχιλλέως 73, Άλσος Ιλίου) | 19:00 | Ομιλητής: Γρηγόρης Θεοδωράκης

Εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Καλαμάτα | Ξενοδοχείο Rex | 18:00

Συζήτηση μελών και φίλων στην Πρέβεζα | Αίθουσα Θεοφάνειο | 19:00 | Ομιλητής: Διονύσης Τεμπονέρας

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στο Αργοστόλι | KURO SIWO (Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση) | 18:00 | Ομιλητής: Παναγής Κασσιανός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στην Ιεράπετρα | Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιεράπετρας | 10:30 | Ομιλητής: Θέμης Μουμουλίδης

Συζήτηση μελών και φίλων στη Νέα Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα | Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς (Λ. Δεκελείας 152) | 11:00 | Ομιλητές: Σπύρος Δρίτσας, Ιωάννα Λαλιώτου

Συζήτηση μελών και φίλων στου Ζωγράφου | Καφέ Αρχιτεκτονική | 11:00 | Ομιλητές: Γιώργος Καραμέρος, Φωτεινή Παγκάλου

Συζήτηση μελών και φίλων στη Δάφνη | Α' ΚΑΠΗ Δάφνης | 10:30 | Ομιλητές: Κώστας Γαβρόγλου, Γιώργος Κρικρής, Χάρης Αθανασιάδης

Συζήτηση μελών και φίλων στην Παιανία

Συζήτηση μελών και φίλων στον Πολύγυρο | Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου | 11:00 | Ομιλητές: Φωτεινή Μπακαδήμα, Άρης Στυλιανού

Στο επίκεντρο η οργανωτική ανάπτυξη και η επαφή με την κοινωνία

Πέρα από τον αριθμό των εκδηλώσεων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στη γεωγραφική τους διασπορά, καθώς η ΕΛΑΣ επιδιώκει να αναπτύξει παρουσία τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

Η συμμετοχή στελεχών του κόμματος σε μικρότερες, τοπικού χαρακτήρα συζητήσεις αποτυπώνει την ανάγκη της ΕΛΑΣ να αποκτήσει ορατότητα σε μικρότερες κοινωνίες της περιφέρειεας, όπου φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε δημοσκοπικό τουλάχιστον επίπεδο.

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