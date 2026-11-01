Εκτροχιάζεται η κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - ΕΛΑΣ μετά τις νέες αναφορές Τσίπρα για «σκουριασμένες ταμπέλες»

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε τη φράση «σκουριασμένες κομματικές ταμπέλες» που προκάλεσε έντονη αντίδραση από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ανέτρεψε την άτυπη εκεχειρία με την ΕΛΑΣ.

Ο Γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, κατήγγειλε σχέδιο διάλυσης του κόμματος και υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαρτάται από κρατικές επιχορηγήσεις ή βουλευτικές έδρες, αλλά από τους αγώνες και τα μέλη του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, κατηγόρησε τον Τσίπρα για απαξίωση του κοινοβουλευτισμού και αμφισβήτησε την αντίληψή του περί «Δημοκρατίας των χορηγών», θέτοντας ερωτήματα για τη στάση του απέναντι στην κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε σε προσωπικό επίπεδο, με τον Παναγιωτόπουλο να συνδέει τις δηλώσεις Τσίπρα με προηγούμενη ρητορική του διαδόχου του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να προειδοποιεί για περαιτέρω δημόσιες απαντήσεις αν συνεχιστεί η συγκεκριμένη ρητορική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο ιστορικός κύκλος του κόμματος δεν έχει κλείσει και διαβεβαιώνει ότι θα υπερασπιστεί δημόσια την αξία της Αριστεράς με στοιχεία, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Μια φράση που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή του χαιρετισμού του στη συγκέντρωση με πολίτες στην Ηλιούπολη, το βράδυ της Παρασκευής, ήταν αρκετή για να ανατρέψει πλήρως την άτυπη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το πρώην κόμμα του κ. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, μετά από δύο αναφορές που είχε κάνει το τελευταίο διάστημα, στις οποίες έλεγε ότι σέβεται την αυτοτέλεια του ΣΥΡΙΖΑ, την Παρασκευή ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στο διακύβευμα των εθνικών εκλογών, είπε μεταξύ άλλων ότι «αυτό που διακυβεύεται για τη χώρα είναι κάτι πολύ περισσότερο από το αν θα διατηρήσουμε κάποιες σκουριασμένες κομματικές ταμπέλες σε κομματικά γραφεία που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ή αν θα διατηρήσουμε κάποιες θέσεις σε έδρανα της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Αυτό που διακυβεύεται είναι [...] αν θα υπάρχει ισχυρή προοδευτική απάντηση απέναντι στη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού, αλλά και στην αναγέννηση του αυγού του φιδιού της ακροδεξιάς».

Η συγκεκριμένη αναφορά σε «σκουριασμένες κομματικές ταμπέλες» και την εξάρτηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προκάλεσε την έντονη αντίδραση κεντρικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πλέον καταφέρονται ευθέως κατά του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μάλιστα ενδεικτικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ εκδίδει δια του εκπροσπώπου του, ως ανακοίνωση, ξεχωριστή απάντηση προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Μπουλέκος: Υπήρξε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ

Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, μιλώντας στο Κόκκινο 105.5, έκανε λόγο για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι αγώνες της Αριστεράς δεν περίμεναν ποτέ κρατικές επιχορηγήσεις. Οι ταμπέλες της είναι ποτισμένες με το αίμα αγωνιστών για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική ανεξαρτησία. Κανείς δεν δικαιούται να απαξιώνει αυτή την ιστορία.

Υπήρξε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο ανακόπηκε από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και των μελών του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις και οι βουλευτικές έδρες. Είναι οι άνθρωποι και οι αγώνες του».

Παναγιωτόπουλος: «Επικίνδυνη αντίληψη της Δημοκρατίας των χορηγών»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η παρέμβαση του εκπροσώπου Τύπου και Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος με δήλωσή του το Σάββατο εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι απαξιώνει τον κοινοβουλευτισμό και προωθεί την «επικίνδυνη αντίληψη της Δημοκρατίας των χορηγών».

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος αντιπαραβάλλει τις δηλώσεις Τσίπρα με την κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 23 του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο τελικά απέσυρε η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και των δικηγορικών συλλόγων.

Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με την υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση, «έσωσε τη λαϊκή περιουσία από τα νύχια των αρπακτικών funds του Μητσοτάκη», ενώ την ίδια ημέρα ο πρώην πρόεδρός του «μίλησε απαξιωτικά για την τωρινή κοινοβουλευτική σημασία και αξία».

Μάλιστα, θέτει ευθέως το ζήτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων, απευθύνοντας δύο ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα:

«Όταν μπει στην Βουλή θα αρνηθεί την αναλογούσα Κρατική χρηματοδότηση; Εάν ποτέ γίνει κυβέρνηση, θα καταργήσει την κρατική χρηματοδότηση και θα πει στα κόμματα "βρείτε χορηγούς";».

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά ακόμη περισσότερο, αφήνοντας αιχμές για την προβολή που απολαμβάνει η ΕΛΑΣ από τα μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

«Το κόμμα Τσίπρα δεν είναι φτωχό και μόνο. Παρότι εξωκοινοβουλευτικό έχει εκπροσώπους σε κάθε εκπομπή, σε κάθε σταθμό, κάθε μέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε μέχρι σήμερα να απαντήσει στις επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι συμμετείχε στο φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, καθώς και στη συγκέντρωση στην πλατεία Κουμουνδούρου, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, συναντήθηκαν 5.000 άνθρωποι από διαφορετικά προοδευτικά κόμματα. Αντίθετα, όπως σημειώνει, «το κόμμα Τσίπρα αρνήθηκε να συμμετέχει».

Η σύγκριση με Κασσελάκη και η προειδοποίηση για νέα απάντηση

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή του Γιώργου Παναγιωτόπουλου να συνδέσει τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα με τη ρητορική που είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Μίλησε, επίσης, για σκουριασμένα μυαλά και σκουριασμένες ταμπέλες, όπως ακριβώς το είχε διατυπώσει ο διάδοχός του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αυτό δεν πήγε καθόλου καλά, όπως δεν θα πάει κι αυτή την φορά. Αν λέει τα ίδια με τον διάδοχό του, γιατί δεν συνέπραξε με αυτόν;», αναφέρει.

Πρόκειται για μία από τις πλέον ευθείες επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά της Κουμουνδούρου κατά του πρώην προέδρου της, καθώς πλέον η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στις διαφορετικές πολιτικές επιλογές των δύο κομμάτων, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική του παρουσία.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος επιμένει ότι «ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν έκλεισε» και διαμηνύει πως «η αξία του Κοινοβουλίου δεν μειώνεται επειδή το λέει κάποιος (όποιος κι αν είναι)».

Μάλιστα, παρά τη διαβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν έχει πρόθεση να ρίξει το επίπεδο», προειδοποιεί ότι «αν αναγκαστεί, όμως, να υπερασπιστεί την αξία της Αριστεράς, θα το πράξει ακαριαία και με στοιχεία. Πάντα δημόσια, πάντα με τεκμήρια ήθους, συνέπειας και διαφάνειας».

Η δήλωση ολοκληρώνεται με την ευχή οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα να αποτελούσαν «γλωσσικό ατόπημα που θα ανασκευαστεί», αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός επιμείνει στη συγκεκριμένη ρητορική.

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