«Μαζεύεται κόσμος» στην ΕΛΑΣ: Τα πρόσωπα που εντάσσονται και ο προβληματισμός στελεχών

Snapshot Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ενισχύεται με μαζικές προσχωρήσεις παλιών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και νέων στελεχών, δημιουργώντας εικόνα συσπείρωσης.

Παρά τις προσχωρήσεις, υπάρχει προβληματισμός στα στελέχη για την επιστροφή προσώπων της προηγούμενης περιόδου που μπορεί να επηρεάσει την πολιτική φυσιογνωμία της ΕΛΑΣ.

Πολλοί βουλευτές, όπως ο Μίλτος Ζαμπάρας και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, έχουν παραιτηθεί από τις θέσεις τους για να στηρίξουν την ενίσχυση του κόμματος.

Η παρουσία πολλών πρώην υπουργών και βουλευτών δημιουργεί εσωτερικές προκλήσεις στις ισορροπίες μεταξύ παλαιών και νέων στελεχών της ΕΛΑΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις δημόσιες παρεμβάσεις και περιοδείες, με στόχο την οργανωτική ανάπτυξη και την προετοιμασία για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Snapshot powered by AI

Με διαδοχικές προσχωρήσεις και επιστροφές παλιών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζεται η διεύρυνση της ΕΛΑΣ, την ώρα που δημοσιεύματα καταγράφουν προβληματισμό για την πολιτική φυσιογνωμία και τις εσωτερικές ισορροπίες του νέου κόμματος.

Με ολοένα και περισσότερα πρόσωπα να ανακοινώνουν την ένταξή τους στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει την προσπάθεια οργανωτικής και πολιτικής ενίσχυσης του κόμματός του, ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Οι προσχωρήσεις των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τις παραιτήσεις βουλευτών που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, καταδεικνύουν ότι η διαδικασία συγκέντρωσης πολιτικών στελεχών γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύεται και ένα ζήτημα που αφορά την ισορροπία ανάμεσα στα πρόσωπα της προηγούμενης περιόδου και εκείνα που επιθυμούν να συνδέσουν το νέο εγχείρημα με μια διαφορετική πολιτική και οργανωτική φυσιογνωμία.

Νέες προσχωρήσεις

Τελευταίες προσθήκες στην ΕΛΑΣ αποτελούν ο Μίλτος Ζαμπάρας και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, οι οποίοι ανακοίνωσαν την Πέμπτη την απόφασή τους να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώτος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, συνεχίζοντας τον κύκλο αποχωρήσεων από τη Βουλή που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα. Στην ανάρτησή του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνέχιση της πολιτικής του διαδρομής, σημειώνοντας ότι αφήνει πίσω του μια θέση, όχι όμως όσα τον οδήγησαν στην πολιτική.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούνιο, ανακοίνωσε επίσης τη συμπόρευσή της με την ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού και αριστερού πόλου.

Είχε προηγηθεί η ένταξη της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία είχε ήδη παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου είχε εγγραφεί στο κόμμα και η Έφη Αχτσιόγλου, που προέρχεται από τη Νέα Αριστερά.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και οι παραιτήσεις του Χάρη Μαμουλάκη και του Διονύση Καλαματιανού, οι οποίοι επέλεξαν να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Πρόκειται για συνέχεια μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει νωρίτερα με τις αποχωρήσεις άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Καραμέρος, ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Βασίλης Κόκκαλης.

Στο επίκεντρο της σχετικής συζήτησης βρίσκεται και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί, με τις πληροφορίες να λένε ότι προσανατολίζεται στο να παραιτηθεί μετά τα Χριστούγεννα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι συνεχείς προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ δημιουργούν μια εικόνα έντονης συσπείρωσης δυνάμεων, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο κόμμα, ειδικά σε μια περίοδο δημοσκοπικής στασιμότητας.

Ο προβληματισμός για την επιστροφή των «παλιών»

Η διαρκής προσέλευση στελεχών δεν αντιμετωπίζεται, πάντως, με τον ίδιο τρόπο από όλους όσοι συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα.

Στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ έχουν αρχίσει να εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με την επιστροφή προσώπων που είχαν πρωταγωνιστήσει κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στις μετέπειτα εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

Ο προβληματισμός αφορά το ενδεχόμενο η μαζική επιστροφή παλιών στελεχών να δυσκολέψει την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει την ΕΛΑΣ ως μια νέα πολιτική πρόταση, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, η παρουσία πολλών πρώην υπουργών και βουλευτών δημιουργεί νέα δεδομένα για τις εσωτερικές ισορροπίες, καθώς πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα και προηγούμενη κοινοβουλευτική παρουσία θα συνυπάρξουν με στελέχη που αναδείχθηκαν μέσα από την οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ. Ουσιαστικά δηλαδή, τα νεότερα στελέχη ανησυχούν ότι η μαζική επιστροφή ενδέχεται να εκτοπίσει από τη δημόσια έκθεση στα ΜΜΕ ορισμένα στελέχη που μέχρι τώρα έβγαιναν μπροστά ελλείψει άλλων εμπειρότερων.

Νέα εμφάνιση Τσίπρα στην Ηλιούπολη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις επαφές με τις οργανώσεις του κόμματός του, παραμένοντας συνεπής στην απόφαση να εμπλακεί πολύ πιο ενεργά στις καμπάνιες του κόμματος.

Την Παρασκευή, στις 18:30, θα μιλήσει σε ανοιχτή εκδήλωση μελών και φίλων της ΕΛΑΣ στην Ηλιούπολη, στον χώρο «Indigo Drinks and More», στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό οργανωτικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας που υλοποιείται το τελευταίο διάστημα, με περιοδείες, τοπικές συναντήσεις και πολιτικές παρεμβάσεις του προέδρου της ΕΛΑΣ.

Είχαν προηγηθεί οι περιοδείες του στην Κρήτη και τη Θεσσαλία, ενώ οι τοπικές οργανώσεις συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει των επόμενων σταθμών του κομματικού σχεδιασμού.

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