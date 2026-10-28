Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις

Τεμπονέρας και Αντωνοπούλου δέχτηκαν έντονη κριτική από επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων της Αριστεράς

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε αιχμηρά στον Διονύση Τεμπονέρα για τις δηλώσεις του σχετικά με τα σενάρια συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας προγενέστερη πρόταση συνεργασίας.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα για την αποτυχία επίτευξης προοδευτικής συνεργασίας, τονίζοντας τη δική του πρόταση για προοδευτικό ψηφοδέλτιο.
  • Η Νέα Αριστερά κατήγγειλε τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου και την ΕΛΑΣ για τη στήριξη των εξοπλιστικών δαπανών, υποστηρίζοντας ότι αυτές στερούν πόρους από κοινωνικές ανάγκες.
  • Η Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει απομακρυνθεί από τις αρχές της Αριστεράς και τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
  • Οι αντιπαραθέσεις αναδεικνύουν τις πολιτικές διαφωνίες εντός της Αριστεράς και αναμένεται να ενταθούν ενόψει των εκλογών.
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Δύο διαφορετικά μέτωπα αντιπαράθεσης άνοιξαν την ίδια ημέρα ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και τα κόμματα της Αριστεράς, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να εξαπολύουν επιθέσεις κατά συγκεκριμένων στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο αντιπαραθέσεις έχουν διαφορετικές αφορμές, αποτυπώνουν τις πολιτικές διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, την ώρα που η συζήτηση για τις ενδεχόμενες προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες παραμένει ανοιχτή.

Από τη μία πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος στον Διονύση Τεμπονέρα, με αφορμή τις δηλώσεις του για τα σενάρια συνεργασίας του κόμματος με το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, η Νέα Αριστερά στράφηκε κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, με αφορμή τη στάση της απέναντι στις εξοπλιστικές δαπάνες, κατηγορώντας συνολικά την ΕΛΑΣ ότι έχει απομακρυνθεί από τις αρχές της Αριστεράς.

ΣΥΡΙΖΑ κατά Τεμπονέρα: «Ας μην αγωνιά για παραπολιτικά σενάρια»

Η πρώτη αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη συνέντευξη του τομεάρχη Εργασίας της ΕΛΑΣ, Διονύση Τεμπονέρα, στα Παραπολιτικά 90,1, κατά την οποία υποστήριξε ότι ενδεχόμενη σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είχε στόχο να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του.

Ο κ. Τεμπονέρας χαρακτήρισε τις σχετικές συζητήσεις παρασκηνιακές, αντιπαραβάλλοντάς τες με τις δημόσιες πρωτοβουλίες για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων που είχαν αναληφθεί το προηγούμενο διάστημα.

Η αντίδραση της Κουμουνδούρου ήταν άμεση, με το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να υπενθυμίζει ότι το κόμμα είχε προτείνει πρώτο τον σχηματισμό προοδευτικού ψηφοδελτίου, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στην ΕΛΑΣ και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση επιρρίπτονται ευθύνες για τη μη επίτευξη συνεργασίας τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι η Χαριλάου Τρικούπη απέρριψε την πρόταση με το επιχείρημα «πρώτοι με μια ψήφο» και ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ με το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσωπική αιχμή κατά του Διονύση Τεμπονέρα, καθώς η Κουμουνδούρου υπενθυμίζει ότι μέχρι τον περασμένο Μάιο ο ίδιος εμφανιζόταν στα τηλεοπτικά πάνελ ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ας μην αγωνιά ο -μέχρι τον περασμένο Μάιο εμφανιζόμενος στα τηλεοπτικά πάνελς με την ιδιότητα στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ- για παραπολιτικά σενάρια», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλα γίνονται στο φως, όπως αρμόζει σε ένα θεσμικό αριστερό κόμμα».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει ότι παραμένει ανοιχτός στον προγραμματικό διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει την αυτόνομη πολιτική του πορεία.

Η ανακοίνωση καταλήγει επαναφέροντας την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα funds και τους servicers, θέτοντας το ερώτημα εάν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις θα τη στηρίξουν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία μέσω της οποίας ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση από τα σενάρια συνεργασιών στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και στις συγκεκριμένες πολιτικές τοποθετήσεις των κομμάτων.

Νέα Αριστερά κατά Αντωνοπούλου: «Tο αρχηγικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πάρει διαζύγιο με την Αριστερά»

Διαφορετική ήταν η αφορμή για την επίθεση της Νέας Αριστεράς στην ΕΛΑΣ, η οποία εκδηλώθηκε με αφορμή τις δηλώσεις της τομεάρχισσας του κόμματος, Μαριζέτας Αντωνοπούλου, σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες της χώρας.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου υποστήριξε ότι οι Έλληνες πολίτες «καλά κάνουν» και πληρώνουν τα ποσά που διατίθενται για την αγορά εξοπλιστικών συστημάτων.

Η Νέα Αριστερά συνδέει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με την εξοπλιστική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας ότι η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σε πολυετή προγράμματα προμήθειας οπλικών συστημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, συνολικής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τη Νέα Αριστερά, οι συγκεκριμένες δαπάνες στερούν πόρους από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, την πρόνοια και το κοινωνικό κράτος, ενώ στην ανακοίνωση διατυπώνεται και προσωπική αιχμή κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Προφανώς για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όλα αυτά είναι “λεπτομέρειες”», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Μάλιστα, η Νέα Αριστερά επαναφέρει και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ σχετικά με την προμήθεια οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική κατεύθυνση της ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την ιδιαίτερα αιχμηρή εκτίμηση ότι «το αρχηγικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πάρει διαζύγιο με την Αριστερά και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας».

Οι δύο παρεμβάσεις, αν και δεν συνδέονται μεταξύ τους ως προς την αφορμή τους, αναδεικνύουν τις διαφορετικές γραμμές αντιπαράθεσης που αναπτύσσονται ανάμεσα στην ΕΛΑΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και οι οποίες αναμένεται να βαθαίνουν όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.

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