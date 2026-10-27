ΠΑΣΟΚ: Σύνθημα εκλογικής ετοιμότητας στη συνεδρίαση της Παρασκευής

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ ξεκινά επισήμως εκλογική προετοιμασία με τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Παρασκευή.

Η ηγεσία του κόμματος εστιάζει στην αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και στην ενίσχυση της θέσης του έναντι της αντιπολίτευσης.

Στόχος είναι η συσπείρωση και η επιστροφή στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων έως τα Χριστούγεννα.

Ο Νοέμβριος θα σηματοδοτήσει εντατικοποίηση περιοδειών και παρεμβάσεων σε κρίσιμες περιοχές, όπως Θεσσαλία, Πελοπόννησος και Αττική.

Προγραμματίζονται θεματικές παρεμβάσεις για παραγωγική ανασυγκρότηση και βελτίωση βιοτικού επιπέδου, μαζί με διεύρυνση της κοινοβουλευτικής ομάδας και προσέγγιση ψηφοφόρων από άλλους χώρους. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά εκλογικής προετοιμασίας μπαίνει και επισήμως το ΠΑΣΟΚ, με τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Παρασκευή να αποτελεί την αφετηρία μιας νέας προσπάθειας κινητοποίησης του κομματικού μηχανισμού και ενίσχυσης της παρουσίας του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την πολιτική δραστηριότητα των τελευταίων εβδομάδων και να μετατρέψει την οργανωτική του κινητοποίηση σε δημοσκοπική δυναμική.

Παράλληλα, η ηγεσία του κόμματος καλείται να διαχειριστεί τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς, όπου η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών.

Στόχος η συσπείρωση και η επιστροφή στη δεύτερη θέση

Η προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη αναπτύσσεται σε δύο παράλληλα επίπεδα. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με έμφαση στα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους, και από την άλλη η προσπάθεια να ενισχυθεί η θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αν και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η εκλογική νίκη, στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η δημοσκοπική εικόνα του κόμματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη της πολιτικής του προσπάθειας.

Η περίοδος των Χριστουγέννων θεωρείται ορόσημο για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν μέχρι τότε, είτε να έχει επέλθει, είτε να διαφαίνεται άμεσα στον δημοσκοπικό ορίζοντα η επιστροφή του κόμματος στη δεύτερη θέση των μετρήσεων.

Έμφαση στις περιοδείες

Στο οργανωτικό πεδίο, ο Νοέμβριος αναμένεται να αποτελέσει μήνα εντατικοποίησης της πολιτικής δραστηριότητας του ΠΑΣΟΚ, με περιοδείες κορυφαίων στελεχών και παρεμβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δίνοντας έμφαση σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Αττική, όπου η Χαριλάου Τρικούπη αντιμετωπίζει ως προκλήσεις που αν κερδηθούν, τότε θα βρεθεί και πολύ πιο κοντά στον στόχο της.

Παράλληλα προγραμματίζονται και θεματικές παρεμβάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, με στόχο την ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του κόμματος καθώς υπάρχει η πεποίθηση αφενός ότι το πρόγραμμα είναι το πιο δυνατό σημείο του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αλλά και ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και η διεύρυνση του κόμματος, μετά την πρόσφατη ένταξη της Μυρτώς Κοροβέση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, με το ΠΑΣΟΚ να επιδιώκει την προσέγγιση ψηφοφόρων και στελεχών από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

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