ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδουν τα σενάρια περί συνεργασίας

Snapshot ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδουν τα σενάρια περί εκλογικής συνεργασίας μεταξύ τους.

Οι συναντήσεις μεταξύ στελεχών των δύο κομμάτων έχουν φιλικό και όχι πολιτικό χαρακτήρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει σε συνεργασίες με κινήσεις της Αριστεράς, όπως η Νέα Αριστερά και η κίνηση ΠΡΑΤΤΩ.

Υπάρχει ενόχληση στον ΣΥΡΙΖΑ για τα σενάρια περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, λόγω της προσπάθειας σύνδεσης με τη Νέα Αριστερά.

Η παραφιλολογία περί σύγκλισης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ θεωρείται ικανή να διαταράξει τις ισορροπίες εντός της Νέας Αριστεράς. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση στον χώρο της κεντροαριστεράς προκάλεσαν το Σαββατοκύριακο δημοσιεύματα που ήθελαν το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκονται σε κρυφές διαπραγματεύσεις για εκλογική συνεργασία προκειμένου να «χτυπήσουν» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, φαίνεται πως τα σενάρια θεωρούνται ανυπόστατα και από τα δύο κόμματα.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύει ότι οι όποιες συνεργασίες γίνονται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο δεν μεταφράζονται σε πρόθεση εκλογικής συνεργασίας, καθώς η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο εκλογικής συμπόρευσης κινείται εντός του χώρου της Αριστεράς και ιδιαίτερα προς τη Νέα Αριστερά, την κίνηση ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά τους Οικολόγους Πράσινους.

Άλλωστε, αναφερόμενοι σε δημοσίευμα που έφερνε στο φως προσωπική συνάντηση των εκπροσώπων Τύπου του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κ.κ. Τσουκαλά και Μελίδη αντίστοιχα, τα δύο αναφερόμενα στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι αυτή δεν είχε πολιτικό, αλλά φιλικό χαρακτήρα.

Σε δηλώσεις τους στο Εθνος, και οι δύο υπενθυμίζουν ότι είναι προσωπικοί φίλοι από τα φοιτητικά τους χρόνια και ότι «τα λέμε συχνά».

Η ενόχληση πάντως στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη, καθώς το τελευταίο διάστημα επιχειρείται να οικοδομηθεί με προσοχή μια βαθύτερη σύνδεση με τους πρώην συντρόφους τους που βρίσκονται στη Νέα Αριστερά. Αυτή η προσπάθεια εκφράστηκε και εμπράκτως σε πρόσφατη εκδήλωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, στην οποία παραβρέθηκαν ο Νίκος Βούτσης και ο Νίκος Φίλης, στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου όπου ομιλήτρια ήταν η Σία Αναγνωστοπούλου και παραβρέθηκαν στελέχη όπως ο Νίκος Βούτσης και ο Αριστείδης Μπαλτάς, αλλά και στη χθεσινή κοινή παρουσία του γραμματέα της ΝΕΑΡ Γαβριήλ Σακελλαρίδη με την αναπληρώτρια Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, σε εκδήλωση της κοινότητας των Προσφυγικών στο Πάντειο.

Έτσι θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη παραφιλολογία περί σύγκλισης του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να δυναμιτίσει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες που υπάρχουν με τη ΝΕΑΡ, καθώς οι αντιρρήσεις μεταξύ των στελεχών και εντός των οργάνων της δεν έχουν καμφθεί σε όλα τα επίπεδα.

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