Μονή Σινά: ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ απαιτούν δημοσίευση της συμφωνίας με την Αίγυπτο

Snapshot ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ζητούν άμεση δημοσίευση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας μεταξύ Μονής Σινά και Αιγύπτου λόγω σοβαρών επιφυλάξεων για τα περιουσιακά δικαιώματα της Μονής.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν ξεκαθαρίζει την ιδιοκτησία των ακινήτων και εκφράζει κριτική για καθυστερημένους και αναποτελεσματικούς χειρισμούς της κυβέρνησης από τον Μάιο του 2025.

Η ΕΛΑΣ εκφράζει ανησυχίες για τη φερόμενη αναγνώριση της κυριότητας των ακινήτων στο αιγυπτιακό Δημόσιο και ζητά διευκρινίσεις για τα δικαιώματα χρήσης και κατοχής της Μονής.

Και τα δύο κόμματα υπογραμμίζουν την ανάγκη σεβασμού της αυτονομίας της Μονής και επιρρίπτουν ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για τους χειρισμούς της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να συμμερίζονται την πανηγυρική διάθεση της κυβέρνησης για τη φερόμενη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Συμεών της Μονής Σινά και της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛΑΣ ζητούν την άμεση δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο διασφαλίζονται τα ιστορικά περιουσιακά δικαιώματα της Μονής Αγίας Αικατερίνης, αλλά και για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης τους προηγούμενους μήνες.

Στο επίκεντρο της κριτικής τους βρίσκεται το γεγονός ότι, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για τη διατήρηση του νομικού καθεστώτος και του πνευματικού χαρακτήρα της Μονής, παραμένει ασαφές τι ακριβώς προβλέπεται για την ιδιοκτησία των ακινήτων και τις εκτάσεις που ανήκουν ιστορικά στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

ΠΑΣΟΚ: «Πίσω από τους πανηγυρικούς λόγους» υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επισημαίνει ότι η είδηση περί εξωδικαστικού συμβιβασμού δημιουργεί ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν πριν από την οριστική υπογραφή της συμφωνίας.

Όπως τονίζει, η εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης, την οποία επιβεβαίωσε με δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθιστά αναγκαία τη δημοσιοποίηση του τελικού κειμένου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία της Μονής όσο και στο περιουσιακό και ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Μάλιστα, σημειώνει ότι «το γεγονός ότι ακόμη και η επίσημη ενημέρωση της Κυβέρνησης αναφέρεται μόνο στο νομικό καθεστώς και στον πνευματικό χαρακτήρα της Μονής χωρίς οποιαδήποτε νύξη έστω στα περιουσιακά και ιδιοκτησιακά ζητήματα εντείνει την καχυποψία».

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση καθυστερημένους και αναποτελεσματικούς χειρισμούς από τον Μάιο του 2025, όταν προέκυψε η εμπλοκή με τη δικαστική απόφαση στην Αίγυπτο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπήρξε σοβαρή αντίδραση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τον Δημήτρη Μάντζο, η συμφωνία φέρεται να οδηγείται προς υπογραφή υπό εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες για τη Σιναϊτική Αδελφότητα, παρά το γεγονός ότι η Αίγυπτος αποτελεί φιλικό και συμμαχικό κράτος.

«Η λογική "το μη χείρον βέλτιστον" δεν μπορεί να διέπει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα», υπογραμμίζει, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και το παλαιότερο εν λειτουργία μοναστήρι της Ορθοδοξίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει την αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αναδείξει το ζήτημα, με την κυβέρνηση να κατηγορεί τότε το ΠΑΣΟΚ για στάση «προπονητή εξέδρας».

«Τώρα που φαίνεται πως το παιχνίδι τελειώνει, όσοι ήταν "στο γήπεδο" οφείλουν να δώσουν στη δημοσιότητα το έργο τους, για να φανεί και -κυρίως- να κριθεί το αποτέλεσμα», καταλήγει.

ΕΛΑΣ: Ερωτήματα για την κυριότητα των ακινήτων και τα δικαιώματα της Μονής

Ανάλογη κριτική ασκεί και η ΕΛΑΣ, η οποία κάνει λόγο για σοβαρές κυβερνητικές ευθύνες και ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα τόσο η συμφωνία όσο και τυχόν συνοδευτικές δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με τον Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά τις επανειλημμένες καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις, επέτρεψε στην υπόθεση να φτάσει σε οριακό σημείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα δημοσιεύματα που περιγράφουν έναν συμβιβασμό βάσει του οποίου η κυριότητα των ακινήτων φέρεται να αναγνωρίζεται στο αιγυπτιακό Δημόσιο, ενώ στη Μονή παραμένουν δικαιώματα κατοχής και χρήσης.

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα: «Ποια δικαιώματα κατοχυρώνονται; Ποιες διεκδικήσεις εγκαταλείπονται; Ποια ακίνητα καλύπτονται και ποιες εγγυήσεις αποτρέπουν νέες αμφισβητήσεις;».

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την τύχη των ακινήτων και των κήπων εκτός των τειχών της Μονής, που στηρίζουν την επιβίωσή της, καθώς και για τις εγγυήσεις που θα διέπουν τη μελλοντική λειτουργία της.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η αυτονομία της Μονής, οι αποφάσεις της αδελφότητας και το εκκλησιαστικό σκέλος της συμφωνίας πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτά δεν απαλλάσσουν την ελληνική κυβέρνηση από τις ευθύνες της.

«Δεν απαλλάσσουν, όμως, την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη για τους δικούς της ανεπαρκείς χειρισμούς», καταλήγει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

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