Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ για Μονή Σινά: Λάβαμε επιστολή Συμεών με έγκριση για υπογραφή της συμφωνίας

Το υπουργείο εξήγησε ότι η επίσημη υπογραφή θα πραγματοποιηθεί μετά τον ορισμό ημερομηνίας για την τελετή

Μάνος Χατζηγιάννης

Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ για Μονή Σινά: Λάβαμε επιστολή Συμεών με έγκριση για υπογραφή της συμφωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε συνέχεια των σημερινών εξελίξεων σχετικά με την Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο υπουργός Μπαντρ Αμπντέλ-Ατί έλαβε επιστολή από τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, ηγούμενο της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, η οποία περιελάμβανε έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης για το μοναστήρι και τις γύρω εκτάσεις.

Το υπουργείο εξήγησε ότι η επίσημη υπογραφή θα πραγματοποιηθεί μετά τον ορισμό ημερομηνίας για την τελετή, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε από το Εφετείο της Ισμαηλίας στις 25 Μαΐου 2025, και της πλήρους συμμόρφωσης με την σχετική εθνική νομοθεσία, τερματίζοντας έτσι όλες τις δικαστικές διαδικασίες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ναντέρ Ζάκι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Αμπντέλ-Αάτι χαιρέτισε την δήλωση του Αρχιεπισκόπου Συμεών, τονίζοντας την υπερηφάνεια της Αιγύπτου για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, ως έναν από τους παλαιότερους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους στον κόσμο, τον οποίο η χώρα έχει αγκαλιάσει για περισσότερα από 1.600 χρόνια.

Πρόσθεσε ότι ο υπουργός επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση της χώρας του να διατηρήσει το μοναστήρι και να μην θέσει σε κίνδυνο την πνευματική και θρησκευτική του υπόσταση, τονίζοντας την ιστορική του αξία που ενσαρκώνει την ανοχή, την αδελφοσύνη και τη συνύπαρξη μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών.

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