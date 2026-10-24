Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών

Snapshot Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών για να του εκφράσει συγχαρητήρια και υποστήριξη στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής.

Η κοινή στάση των Ορθόδοξων Πατριαρχείων και Εκκλησιών στέλνει μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην Ανατολή.

Η συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής και της Αιγύπτου εδραιώνει νομικά και διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής στο μέλλον.

Ο Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος αναγνώρισαν το προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και την αγάπη του αιγυπτιακού λαού για την Ιερά Μονή.

Η επικοινωνία επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα της ενότητας και της μεθοδικής συνεργασίας του Ελληνισμού. Snapshot powered by AI

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε σήμερα, Σάββατο, με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών για να τον συγχαρεί και να του εκφράσει εκ μέρους όλων των Ελλήνων την υποστήριξή του στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος στο θέμα της Ιεράς Μονής Σινά είναι ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής.

Παράλληλα επιβεβαιώνει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά.

Η συμφωνία μεταξύ Ιεράς Μονής και Αιγύπτου αποτελεί μια ιστορική τομή που εδραιώνει την νομική θέση της Ιεράς Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξή της και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές.

Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στην αγάπη με την οποία ο αιγυπτιακός λαός περιέβαλλε πάντα την Ιερά Μονή Σινά.

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